Chivas habría confirmado 3 BAJAS para el Clausura 2026 previo al Clásico Tapatío

Las Chivas del Guadalajara continúan con su preparación para enfrentar el Clásico Tapatío frente a los Rojinegros del Atlas, esto después de caer sorpresivamente como visitantes ante Querétaro. Y, en medio de esto, recientemente se supo que el Rebaño ya tendría aceleradas 3 bajas para el siguiente torneo.

Pese a que estamos en la recta final del Apertura 2025 , la directiva de Chivas ya estaría preparando lo que será la siguiente temporada en función de tener una plantilla aún más competitiva. En ese sentido, el nombre de estos 3 futbolistas han sonado para abandonar próximamente a la institución.

La apuesta de Chivas por su cantera

¿Cuáles son las 3 bajas que Chivas habría confirmado para el Clausura 2026?

De acuerdo con información del reportero Jesús Bernal, la directiva de Chivas y el mismo Gabriel Milito tendrían en mente ceder a Teun Wilke, centro delantero que no ha tenido los minutos esperados y que podría abandonar la institución en sesión para cosechar buena experiencia en la primera división azteca.

Vale mencionar que este nombre se une al de Gilberto Sepúlveda , quien hace unas semanas sonó para salir de la institución luego de haber perdido la titularidad que había obtenido en los últimos años. Finalmente, tampoco se descarta la salida del Chicharito Hernández tras los problemas extracancha que ha vivido últimamente.

Cabe mencionar que estos nombres no han sido confirmados oficialmente por la institución como sus próximas salidas; sin embargo, tampoco se descarta estas considerando el poco protagonismo que han tenido en el Apertura 2025, así como el interés del club en reforzar aún más su plantilla.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Clásico Tapatío contra el Atlas?

La Jornada 15 traerá consigo el auténtico Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, juego que sin duda se roba las miradas de este fin de semana. El partido más vibrante del estado se llevará a cabo hoy sábado 25 de octubre dentro del Akron en punto de las 19:00 horas, tiempo centro del país.

