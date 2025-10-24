Surgió en Chivas, supo brillar en Pachuca y hoy busca trabajo

Pachuca sorprendió a todos con su comunicado oficial anunciando la salida de Eduardo ‘Chofis’ López , futbolista surgido de la cantera de Chivas y que llevaba más de tres años en el cuadro hidalguense. Según el comunicado oficial lanzado por los Tuzos, el centrocampista de 31 años llegó a un acuerdo mutuo con la institución para rescindir su contrato, por lo que a partir de hoy se encuentra libre.

Desde su llegada a Hidalgo, Chofis López jugó un total de 72 partidos logrando anotar 11 goles y repartir 11 asistencias. El mediocampista, quien gozaba de un jugoso sueldo en Pachuca , llegó a ser considerado como el “Messi mexicano” durante su etapa en Chivas de la mano de Matías Almeyda. Sin embargo, el canterano del Guadalajara nunca dio el salto grande a nivel clubes.

@eduardolopezchofis Chofis López dejó Pachuca

La inédita carrera del Chofis López

Se formó en las fuerzas básicas de Chivas pasando por equipos Sub-17 y Sub-20. Sin embargo, le tocó debutar en el primer equipo en el año 2015. Tras 6 años en la institución, López nunca terminó de brillar y cumplir con las expectativas, por lo que salió cedido al San José Earthquakes de la MLS en 2021.

TE PUEDE INTERESAR:



Regresó al Rebaño en 2022, pero lejos de estar en la consideración del equipo tapatío, este terminó fichando por Pachuca. Su actualidad no es nada buena: apenas 4 partidos jugados en el Apertura 2025. Su último encuentro como jugador tuzo fue el 19 de septiembre de 2025, en la caída de Pachuca por 2-0 frente a Querétaro.

Arabia Saudita: ¿el próximo destino del Chofis López?

Tras dejar Pachuca de forma inesperada, Chofis López tendría su futuro puesto en Medio Oriente, según diversos reportes. El canterano de Chivas podría jugar en la Saudi Pro League, aunque hasta el momento, el equipo es todo un misterio. Actualmente, la liga cuenta con Julián Quiñones como referente mexicano, además de estrellas como Cristiano Ronaldo.