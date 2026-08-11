¿Qué hizo Chivas que enojó tanto al Chicharito Hernández? Esto fue lo que dijo

Han pasado algunos días desde que Javier, el Chicharito Hernández, se volvió tendencia en las redes sociales luego de la forma en cómo habló de su paso en Chivas, mismo que, de acuerdo con sus palabras, no fue el mejor debido a una serie de problemas que tuvo con el club.

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La segunda etapa del Chicharito Hernández en Chivas fue una de las más complicadas en su carrera como futbolista profesional; sin embargo, existe una razón de peso por la cual Javier no estuvo en paz en su proceso como jugador del Rebaño Sagrado. ¿Cuál es?

¿Por qué Javier, el Chicharito Hernández, no disfrutó su etapa en Chivas?

De acuerdo con sus palabras, el Chicharito Hernández no disfrutó su regreso a Chivas dado que aseguró que, desde su llegada, se le responsabilizó de todas las cosas malas que ocurrían en Verde Valle, lo cual afectó no solo su rendimiento en el campo, sino también su confianza en el mismo.

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Un punto a detallar en este contexto es que, para el Chicharito Hernández, Chivas no hizo nada para defenderlo de los comentarios negativos que absorbía en redes sociales, un hecho que generó mucho malestar en su persona y en aquellos que lo rodeaban dado que se sintió solo en el club.

¿Cómo tomaron los fanáticos las palabras del Chicharito Hernández?

Por supuesto que las declaraciones de Javier no cayeron bien en el entorno del fanático rojiblanco, el cual no se explica cómo el jugador mostró su postura cuando fue ovacionado en su llegada hasta su último partido, mismo en donde falló una pena máxima frente a Cruz Azul.

En esencia, el segundo paso de Javier Hernández en Chivas trajo consigo un total de 49 partidos disputados, algunos como titular y la gran mayoría ingresando desde el banquillo. En este retorno, el atacante únicamente se hizo presente en el marcador con cuatro anotaciones.