Chivas y el Canto de las Sirenas

Veljko Paunovic debe quedarse en Chivas. Guadalajara debe resistirse al canto de las sirenas y mantener al entrenador que los ha calificado dos temporadas seguidas a la liguilla. Debe asegurar la continuidad de un hombre que ha ganado 61 puntos de 104 posibles en torneo regular, y los llevo de vuelta a una final por el campeonato.

Seamos sinceros, Chivas llegó hasta donde le alcanzaba para llegar. Alexis Vega, su futbolista mejor pagado, entregó una temporada fallida: 10 juegos de 19 posibles y apenas un gol. Fue una campaña marcada por una indisciplina que afectó la estabilidad de todo el equipo. Si tomamos en cuenta este factor, Paunovic evitó el desastre y llevó al equipo al quinto lugar general y a los cuartos de final. Además, Chivas no tiene todavía un centro delantero de categoría para pelear por un campeonato.

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Con 25 años de edad, Ricardo Marín totalizó cuatro goles y una asistencia en 18 juegos con Chivas, y aún no alcanza los 30 juegos en Primera División en su carrera. Su camino aún es largo. Podemos seguir buscando factores, y con todo y ellos, Paunovic entregó una temporada más que aceptable, por lo que la directiva tiene que retenerlo junto a Fernando Hierro. Guadalajara no debe dejarlo ir, tal y como sucedió con César “Chino” Huerta, hoy uno de los MVP´s de la campaña, o con Guillermo Martinez, sublíder de goleo y centro delantero de Puebla.

Los dos pasaron por Chivas, y por alguna u otra razón, ya no están ahí. Guadalajara tiene un proyecto que funciona, debe reforzarlo y mantener la ruta.

Big Leaguers Mexicanos en la Liga Arco

Llegó diciembre y con él, los refuerzos de Grandes Ligas a la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Luis Urías, que acaba de firmar con los Marineros de Seattle, ya está pegando hits con los Yaquis de Ciudad Obregón. Urías (Magdalena de Kino, Sonora) acumula seis campañas en el mejor beisbol del mundo vistiendo los jerséis de los Padres, Cerveceros, y Medias Rojas.

Esteban “Pony” Quiróz (Ciudad Obregón, Sonora), quien en 2023 debutó con los Cachorros de Chicago, ya defiende el infiel de los Algodoneros de Guasave. Con apenas 1.63 mas de estatura, el “Pony” destacó con el bat en los 14 juegos que disputó con los Cubs, promediando un satisfactorio .275.

Joey Meneses “Cabajoey” (Culiacán, Sinaloa), quien tuvo una destacada temporada con los Nationals de Washington, ya se entrena con los Tomateros de Culiacán. Meneses fue titular con los Nationals en 2023, bateo para .275 y produjo 89 carreras.

Más ligamayoristas estarían en camino. El sueño de los Naranjeros de Hermosillo es tener a Isaac Paredes (Hermosillo, Sonora), quien conectó 31 jonrones e impulsó 98 carreras con los Rays de Tampa Bay. Habrá que ver si la organización de Tampa le da el permiso al sonorense.

Si de soñar se trata, hasta Randy Arozarena podría tomar turnos al bate con los Mayos de Navojoa, quienes tienen los derechos del cubano-mexicanos en la Liga Arco.

A reserva de lo que suceda, la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con sus 10 equipos, vive su mejor momento, y la misión es tener al mejor equipo posible para disputar la primera semana de febrero la Serie del Caribe, más luminosa de la historia, en el estadio de los Marlins de Miami. Es tal la expectativa que levanta la Serie del Caribe 2024, que Ronald Acuña Jr, ganador del trofeo MVP de la Liga Nacional 2023, ya confirmó su presencia con el equipo que representará a Venezuela.

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