Jürgen Damm responde al Chino Huerta tras festejarle a Chivas

Jürgen Damm no comparte que el Chino Huerta haya mostrado la playera “Re Hecho en CU” ante las Chivas. El jugador del cuadro potosino no haría algo parecido ante su anterior equipo, el Club América.

“Respeto a los jugadores, se hizo muy controversial lo del Chino (Huerta) lo que hizo ante Chivas, se respetan todas las maneras de pensar y hacer, yo en lo personal, por cómo me he manejado toda mi carrera, no lo haría por un tema de respeto y de cariño”, dijo el ex futbolista del América en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Jürgen y las posibilidades del Atlético San Luis

Damm también se animó a hablar de la posibilidad de ser campeón con el Atlético San Luis este torneo Apertura 2023.

“Contentos de estar en estas alturas del torneo, queremos seguir consiguiendo cosas mayores, hacer historia en este club y poder ponerle la primera estrella al escudo”, comentó Jürgen Damm.

Cabe destacar que la rivalidad entre Chivas y Pumas ha estado marcada por este tipo de mensajes. En la final del mismo Clausura 2004, disputada entre ambos equipos, Jorge Vergara, entonces presidente del Rebaño, calentó el juego diciendo: “Me pareció haber visto un lindo gatito”. Cuando UNAM se proclamó campeón en Ciudad Universitaria, Ailton Da Silva mostró una playera con el mensaje “Gatito campeón a la ver… ga… ra”.

Así llega el Atlético San Luis al duelo con el América

Para llegar a esta instancia de la Liguilla, los Colchoneros mexicanos dejaron en el camino a Rayados de Monterrey, gracias al global 1-2. En el primer episodio, los potosinos triunfaron por la mínima de Ricardo Chávez. Ya en Monterrey, los del brasileño Gustavo Leal dieron el campanazo. Pese al tanto del argentino Rogelio Funes Mori, el brasileño Vitinho Ferreira selló la ventaja global.

Por otro lado, las Águilas despidieron a León por 4-2 global. Luego de empatar 2-2 en el Bajío con un doblete de Henry Martín, en el Estadio Azteca los azulcremas desplegaron las alas con otra diana de La Bomba y un penal convertido por el colombiano Julián Quiñones.

