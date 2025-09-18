¡Buen augurio! Cuando Chivas gana el Clásico llega trofeo a las vitrinas

El reciente triunfo de Chivas por 2-1 sobre el América en la jornada 8 de la Liga BBVA MX ha desatado la emoción entre los aficionados del Rebaño Sagrado. Este resultado, que rompió una sequía de ocho años sin vencer a las Águilas en la fase regular, plantea una pregunta inevitable: ¿Ganar el Clásico Nacional un presagio de éxito para los rojiblancos? Un en temporada regular revela un patrón alentador.

Análisis de las últimas cinco ocasiones en que Chivas derrotó al América

En el Clausura 2017, bajo la dirección de Matías Almeyda, Chivas venció 1-0 al América en la jornada 7 con un gol de Ángel Zaldívar. Ese triunfo en el Estadio Akron fue un impulso clave para un equipo que terminó alzando el título de la Liga BBVA MX al vencer a Tigres en la final, consolidando una campaña memorable. Un año antes, en el Apertura 2016, los rojiblancos golearon 3-0 a las Águilas en el Azteca, con un doblete de Isaac Brizuela. Sin embargo, el envión no fue suficiente, pues cayeron en cuartos de final ante el mismo América, con un global de 2-1.

En el Apertura 2015, Chivas, nuevamente con Almeyda al mando, derrotó 2-1 al América en el Azteca gracias a un doblete de Omar Bravo. Aunque no clasificaron a la liguilla, ese semestre lograron conquistar la Copa MX frente a León, un título que marcó el inicio de una era exitosa.

Por su parte, en el Apertura 2012, los rojiblancos, dirigidos por John van’t Schip, se impusieron 3-1 en el Azteca, pero su aventura en la liguilla terminó en cuartos de final contra Toluca. Finalmente, en el Apertura 2011, Chivas venció 3-1 a las Águilas y alcanzó el liderato general, algo que no han repetido desde entonces, aunque fueron sorpresivamente eliminados por Querétaro en cuartos.

Números favorables para Chivas

En cuatro de estas cinco ocasiones, Chivas accedió a la liguilla, fue campeón de Liga y Copa MX, e incluso lideró la tabla general. Estos antecedentes sugieren que vencer al América en la fase regular suele ser un impulso anímico para el Rebaño. Si bien el éxito no está garantizado, la historia reciente indica que este triunfo en el Clásico Nacional podría ser el comienzo del resurgir en el torneo actual.

