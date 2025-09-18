Chivas vs Tigres, alineaciones del partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025

Chivas y Tigres se miden este 17 de septiembre en el Estadio Akron. A pesar de no ser fecha doble, ambos conjuntos disputan el juego pendiente de la Jornada 1, mismo que no se pudo llevar a cabo en tiempo y forma debido a los trabajos en la cancha del Estadio de Guadalajara, inmueble que recibió trabajos previos rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Te puede interesar: Chivas de Guadalajara vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 17 de septiembre, partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ encara el partido ante su gente luego de haber ganado el Clásico Nacional ante el Club América en la Fecha 8. Por su parte, los Tigres comandados por Guido Pizarro llegan de empatar sin anotaciones frente al León en el Estadio Universitario.

Para el juego en el Estadio Akron, ambos planteles cuentan con ausencias notables. Del lado de Chivas, el equipo no cuenta con Roberto Alvarado, Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido.

Por parte de la escuadra de la UANL, el conjunto de Tigres no cuenta con André-Pierre Gignac por un golpe en la rodilla derecha.

Te puede interesar: ¿Bye, Rayados? Sergio Ramos presume nuevo equipo en redes sociales

Alineaciones Chivas vs Tigres

Chivas: Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González y Santiago Sandoval.

Tigres: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Francisco Córdova, Javier Aquino, Romulo Zanré, Bernardo Parra y Ángel Correa.

Te puede interesar: ¿Quieres ser compañero de equipo de Guillermo Ochoa? Así puedes calificar para trabajar en el Limassol de Chipre