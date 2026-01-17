Chivas de Guadalajara 2-0 Gallos de Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Clausura 2026; marcador online

Este sábado 17 de enero, Chivas y Querétaro se enfrentan en el Estadio Akron en el partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, l encuentro programado para iniciar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

El duelo marca el enfrentamiento en los banquillos sudamericanos, entre Gabriel Milito, técnico de Guadalajara desde mediados de 2025, y Esteban González, estratega chileno que asumió la dirección de los Gallos Blancos para este torneo.

Querétaro llega como visitante tras un inicio medianamente complicado de campeonato, en la Jornada 1 empató 1-1 ante Pumas en Ciudad Universitaria, con anotación de Mateo Coronel, mientras que en la fecha 2 cayó 2-1 frente a Xolos en el Estadio Corregidora, con gol de Alí Ávila desde el punto penal en los minutos finales, el equipo de Esteban González un punto, con dos goles a favor y tres en contra.

Por su parte, Chivas afronta el compromiso como uno de los equipos aún invictos en el torneo y con paso perfecto en el arranque. En la Jornada 1 superó 2-0 a Pachuca en el Akron, con goles de Armando González y Daniel Aguirre, y en la Jornada 2 venció 1-0 a FC Juárez como visitante, gracias a un tanto de Yael Padilla en tiempo de compensación.

Con seis puntos de seis posibles, tres goles anotados y ninguno recibido, el conjunto rojiblanco se mantiene en la parte alta de la tabla general al inicio de la tercera jornada del Clausura 2026.

