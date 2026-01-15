ÚLTIMA HORA: El campeón de goleo de la Liga BBVA MX que saldría rumbo a Europa

El futuro de João Pedro apunta nuevamente a Europa, el delantero estrella del Atlético de San Luis podría salir del futbol mexicano para regresar al Calcio, luego de que sus actuaciones despertaran el interés de un equipo de la Serie A, de acuerdo con reportes de medios italianos.

La información señala que el Pisa habría presentado una oferta formal para hacerse de los servicios del atacante, en un intento por reforzar su plantilla en un momento delicado de la temporada. Actualmente, el conjunto italiano se encuentra en zona de descenso, ubicado en el lugar 19 de la tabla, con 13 puntos, producto de una victoria, 10 empates y nueve derrotas.

João Pedro, de 33 años, es originario de Brasil y cuenta con nacionalidad italiana, un factor que facilita su posible regreso al futbol italiano. En la presente etapa con el club potosino, el delantero ha tenido un impacto inmediato y contundente, ha disputado 20 partidos y ha marcado 15 goles.

Su paso por San Luis

Desde su llegada al Atlético de San Luis, anunciada oficialmente el 24 de junio de 2025 como refuerzo estelar para el Apertura 2025, João Pedro se consolidó como la principal referencia ofensiva del equipo. En ese primer torneo, fue campeón de goleo de la Liga MX con 12 anotaciones, cifra que lo llevaron a compartir el campeonato de goleo junto a Armando “La Hormiga” González y Paulinho.

De acuerdo con Transfermarkt, el atacante tiene un valor estimado de 1.6 millones de dólares, cifra que refleja su vigencia y peso específico pese a su edad.

Experiencia europea

João Pedro Geraldino dos Santos Galvão cuenta con una trayectoria europea sólida, especialmente en Italia, donde vivió su etapa más destacada. Con el Cagliari, club en el que militó de 2014 a 2022, se convirtió en referente histórico, capitán del equipo y autor de 86 goles en 271 partidos, números que lo colocaron como uno de los futbolistas más importantes del club en la última década.

Además, tuvo pasos por Palermo (su primera experiencia europea), Vitoria Guimaraes y Estoril en Portugal, Fenerbahçe en Turquía y Hull City en Inglaterra, su último club en Europa antes de llegar a México, además de una cesión en Gremio de Brasil. Incluso, gracias a su doble nacionalidad, llegó a disputar un partido con la Selección Nacional de Italia.

Mientras el Atlético de San Luis analiza el panorama, el posible regreso de João Pedro a la Serie A abre un escenario clave para el mercado invernal. El club potosino podría perder a su principal referente ofensivo, mientras que el Pisa apuesta por experiencia y gol para intentar salir del fondo de la tabla.

