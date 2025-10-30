Chivas: Hormiga González realiza estratégica jugada que lo acerca a Europa

El torneo Apertura 2025 ha sido el mejor en la corta carrera de Armando, la Hormiga González, como futbolista profesional. Y es que, gracias a los goles realizados con Chivas hasta ahora, el delantero fraguó una jugada maestra que lo acerca cada vez más al balompié del viejo continente.

La apuesta de Chivas por su cantera

Con diez dianas anotadas hasta ahora, la Hormiga González es uno de los líderes goleadores del Apertura 2025 dado que está a solo un tanto de Paulinho. Por ende, se espera que luche hasta el final por el campeonato de goleo en las últimas dos fechas que le restan al Guadalajara en el torneo regular.

¿Qué jugada maestra acerca a la Hormiga González a Europa?

Según detalla el portal Heraldo Deportes, a partir de ahora el futuro de la Hormiga González está respaldado a través de Roc Nation Sports, una agencia internacional que maneja a varios futbolistas de élite tales como los brasileños Vinícius Jr y Endrick, ambos pertenecientes al Real Madrid.

Te puede interesar: ¿Cuál es la cartelera completa para AAA Día de Muertos 2025?

Te puede interesar: ¿Por qué razón Toluca podría perder el liderato del Apertuta 2025?

Es vinculación le brinda un panorama más importante respecto a las posibilidades que tiene de emigrar a Europa en caso de que mantenga su buen nivel con el Rebaño Sagrado no solo en este cierre del Apertura 2025, sino también en la Liguilla, formato al que Chivas desea aspirar a través de la clasificación directa.

Algunos de los futbolistas más importantes de esta agencia son brasileños, destacando a los antes mencionados junto a Gabriel Martinelli y Lucas Paquetá. Vale decir que todos los ejemplos forman parte de las mejores Ligas de Europa, lo cual haría que la Hormiga González pueda expandir sus horizontes a largo plazo.

¿Cuánto vale actualmente la Hormiga González?

La increíble temporada de la Hormiga González , misma en donde suma 10 goles en el torneo de Liga, ha hecho que Transfermarkt lo valore en 2.5 millones de euros, una cantidad que seguramente aumentará si es que el centro delantero mexicano mantiene la buena racha durante unos meses más.