AAA Día de Muertos 2025: Esta es la CARTELERA COMPLETA del 2 de noviembre

Este fin de semana se llevará a cabo una de las celebraciones más importantes dentro del país, la cual es el Día de Muertos . Ante ello, la AAA, a través de su colaboración con la WWE, ha fraguado una cartelera por demás espectacular que se presentará el domingo 2 de noviembre.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Desde la llegada de la WWE a México, la realidad es que la AAA ha presentado carteleras por demás llamativas en fechas específicas. Tal hecho se engloba a partir de lo que ocurrirá este domingo 2 de noviembre, por lo que aquí conocerás qué luchadores formarán parte de esta función, cuándo y dónde será.

¿Cuál es la cartelera confirmada para AAA Día de Muertos 2025?

La lucha principal traerá consigo el regreso de El Hijo del Vikingo, quien luego de perder el Megacampeonato de la AAA a manos de Dominik volverá a la empresa en la búsqueda del Campeonato Latinoamericano, mismo que actualmente ostenta el Hijo de Doctor Wagner Junior.

Te puede interesar: ¿Cómo le fue a Cruz Azul cada que enfrentó a los mejores equipos de México?

Te puede interesar: ¿Por qué los tenistas gritan al golpear la pelota?

Otra lucha que acapara por completo las miradas es el mano a mano entre El Grande Americano y El Galeno del Mal, dos luchadores que han tenido un 2025 realmente espectacular y que se verán las caras en el cuadrilátero de la AAA. A continuación, conocerás los demás combates confirmados para esta función.

Ethan Page y Chelsea Green vs Mr. Iguana y La Hiedra (c) por el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas de la AAA.

La Parka vs Lince Dorado en un duelo internacional entre la AAA y la WWE.

Murder Clown y Dave The Clown, facción de los Psycho Circus vs Ángel y Berto Garza, enfrentamiento que traerá consigo el regreso de Los Garza a la AAA.

Niño Hamburguesa, Pimpinela Escarlata y El Fiscal vs Colmillo de Plata, Taurus y Abismo Negro.

Octagón Jr, Laredo Kid, Cruz del Toro y Joaquín Wilde vs El Mesías, Sansón, Forastero y Mecha Wolf.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será AAA Día de Muertos 2025?

Será este domingo 2 de noviembre cuando los amantes de la AAA disfruten uno de los últimos magnos eventos que la empresa tendrá en este año. Debes saber que los luchadores se presentarán en el Showcenter Complex de Monterrey Nuevo León en punto de las 17:00 horas.