Toluca podría perder el liderato del Apertura 2025 por una increíble razón

En estos momentos, y a falta de dos juegos para que culmine la temporada regular del Apertura 2025, Toluca lidera la tabla general con 33 unidades de 45 posibles . Sin embargo, los Diablos Rojos podrían terminar el torneo sin ser los líderes debido a una increíble razón que no han cumplido hasta ahora.

¡Atajadón de Hugo González! Toluca Se Salva | Toluca vs Querétaro | Liga MX Apertura 2025

Toluca no solo es el actual campeón del futbol mexicano, sino que también es uno de los candidatos para lograr el título del Apertura 2025 gracias a los puntos obtenidos hasta ahora, mismos que tendrían una reducción si es que no cumple con una regla impuesta desde el inicio de la campaña.

¿Toluca podría perder el liderato del Apertura 2025 por la regla de menores?

Después de 15 jornadas disputadas, Toluca es uno de los siete equipos que no ha cumplido con la regla de menores, misma que establece que cada club debe sumar al menos 1,170 minutos en el campo. En estos momentos, los Diablos Rojos están lejos de alcanzar dicha marca.

Te puede interesar: Esta es la cartelera para AAA Día de Muertos 2025 de este 2 de noviembre

Te puede interesar: ¿Cuántos puntos suma Cruz Azul ante los mejores equipos de México?

Las postales 📸 de la Jornada 15, llegamos a 33 unidades. 🔝❤️‍🔥 @RedColaMx pic.twitter.com/WA7n5qnq2Z — Toluca FC (@TolucaFC) October 27, 2025

Y es que, a falta de dos compromisos más por disputarse, al conjunto dirigido por Antonio Mohamed le restan 215 minutos para completar tal regla, siendo así el segundo equipo con más minutos por disputar solo por debajo de los Tigres de la UANL, quienes tienen que lidiar con 238 minutos más.

Con ello, Toluca está obligado a alinear a algunos futbolistas con límite de edad y cumplir, así, con la regla estipulada. Si al término del torneo los actuales campeones no logran su objetivo, la Liga, legalmente, les puede arrebatar 3 unidades, mismas que son trascendentes en sus deseos de quedarse con el liderato de la temporada.

¿Contra qué equipos jugará Toluca en este cierre del torneo regular?

Un punto a destacar es que, en estos dos juegos que le restan a Toluca, sus rivales serán clubes que aún se disputan algo en la temporada. El primer juego será frente a unos Rojinegros que buscan desesperadamente su pase a la Liguilla a través del Play-In, mientras que en la Jornada 17 se medirán al América en lo que sería una final adelantada.