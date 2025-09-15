¿Lo sabías? Chivas jugará este miércoles 17 de septiembre en la Liga BBVA MX

Tan sólo tres días después de que Chivas derrotara al Club América en el Clásico Nacional, recibirá este miércoles 17 de septiembre a Tigres en un partido reprogramado.

Los felinos visitarán la capital tapatía en lo que correspondía a la jornada 1 del semestre, mismo partido que se atrasó por remodelaciones en el Estadio Akron.

Chivas recibe a Tigres con ánimos renovados

El Rebaño de Gabriel Milito va a llegar a dicho partido a medirse a uno de los rivales más fuertes del circuito y aunque llegan en una posición no favorable en la tabla general, llegan con motivaciones renovadas tras derrotar al América, el acérrimo rival, en el Clásico Nacional que se jugó en la capital mexicana.

Actualmente están en el puesto 11 de la clasificación general que se traduce a dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Como locales han sufrido ya dos derrotas por lo que recibir a los pupilos de Guido Pizarro puede significar presión extra.

¿Cómo llega Tigres a la visita en casa de las Chivas?

Del otro lado, Tigres llega a este encuentro con buena dinámica. Un quinto puesto que los tiene clasificados de forma directa a la liguilla y con cuatro victorias. Además de esto, tienen tres partidos consecutivos sin derrotas.

Aunado a esto, llegan con un Ángel Correa que, a pesar de que le ha faltado compañía en el ataque del equipo, llega encendido para medirse a Chivas. Ha sido el jugador más destacado de los felinos desde el arranque de la Leagues Cup y en Liga MX lleva cinco goles en siete partidos disputados.

¿Por qué se reprogramó el Chivas vs Tigres?

Este partido corresponde a la Jornada 1 del Apertura 2025, pero no se jugó en la fecha original por motivos de adecuaciones al Estadio Akron, la casa de Chivas. Las obras en el estadio impidieron que el partido se celebrara al mismo tiempo que el resto de los encuentros de la primera jornada. En ese sentido, se pospuso hasta que el recinto estuviera listo, fijando como nueva fecha el miércoles 17 de septiembre.

Debido a esta reprogramación, el partido se jugará en un día entre semana, a diferencia de muchos de los otros partidos de la Jornada 1, que se realizaron en el fin de semana inicial del torneo. Esto tiene implicaciones logísticas, pero la Liga MX determinó que el Estadio Akron estuviera en condiciones apropiadas antes de darle luz verde al duelo.

