¡AMARGO FESTEJO! El jugador del América al que las Chivas le arruinaron su día

Ramón Juárez recibió un reconocimiento oficial por parte del Club América al alcanzar los 100 partidos con la camiseta azulcrema, un hito que el zaguero celebró acompañado del cuerpo técnico durante los minutos previos al Clásico Nacional. El acto de la directiva se realizó en la antesala del encuentro y fue el propio Diego Ramírez quien entregó el galardón al defensor, en un gesto que pareció buscar honrar la constancia y el crecimiento del canterano dentro del primer equipo.

Sin embargo, la jornada no terminó como esperaba para Juárez ni para la afición americanista: en el partido frente a las Chivas, Guadalajara se impuso con goles de Roberto Alvarado y Armando González, y América no logró revertir el marcador, cayendo en un Clásico que tuvo tonos amargos a pesar del homenaje. El resultado dejó el festejo personal de Juárez empañado por la derrota en el césped del Estadio Azteca.

¿Cuándo debutó Ramón Juárez con el América?

El centenar de partidos reafirma la trayectoria de Juárez dentro de las Águilas: debutó en 2019 y desde entonces ha ido consolidando un lugar entre las opciones defensivas del club, alternando titularidades y momentos en la banca, pero siempre sumando experiencia en competencias locales e internacionales. Para la directiva y el cuerpo técnico, el reconocimiento fue además una manera de destacar la progresión de un canterano que sigue sumando minutos y aprendiendo en uno de los contextos más exigentes del fútbol mexicano.

En conclusión, la noche dejó sentimientos encontrados: la celebración personal por los 100 compromisos se mezcló con la frustración deportiva por la derrota ante Chivas, aunado a que no tuvo actividad en el terreno de juego al no ser elegido por André Jardine para entrar de titular o ser una de las sustituciones. Ahora, la mirada del América y de Juárez se centrará en la próxima fecha del torneo, con la urgencia de rescatar resultados y transformar el apoyo recibido en rendimiento colectivo.

