Diego Cocca explica la razón del empate frente a Santos

El Atlas y Santos Laguna empataron 2-2 en un partido emocionante correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El equipo rojinegro sigue trabajando para mejorar su posición en la tabla y alcanzar sus objetivos.

Diego Cocca, el entrenador del Atlas, tiene experiencia en el fútbol mexicano y ha logrado importantes éxitos en su carrera, incluyendo el bicampeonato con Atlas en 2021 y 2022. Después de su salida del equipo en 2022, Cocca dirigió a la Selección Mexicana y otros equipos como Tigres o el Valladolid en España, y recientemente regresó al Atlas para tratar de sacar al equipo de la crisis de resultados y funcionamiento que atraviesa.

Trabajo y más trabajo, la fórmula de Diego

En su presentación, Cocca destacó la importancia de trabajar día a día para armar un equipo competitivo y crecer como institución. “No soy mago, soy director técnico que vengo a proponer algo, a tratar de convencer a unos jugadores de que realmente creemos en ellos, de que con una buena propuesta futbolística y con un plan de juego podemos competirle al rival que se ponga enfrente”, señaló.

Con su regreso al Atlas, Cocca busca recuperar la estabilidad futbolística y sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el camino. Su experiencia y liderazgo podrían ser clave para el equipo rojinegro en su búsqueda de mejorar su posición en la tabla y alcanzar sus objetivos.

La expulsión, determinante para Cocca

Tras el partido frente a Santos, Diego Cocca explicó la razón del empate ante Santos Laguna en la cancha del Estadio Jalisco.

“Estoy convencido de que sin la expulsión hubiéramos ganado con tranquilidad. Estábamos sólidos, compitiendo, llegando al arco. Pero con diez se hizo cuesta arriba. Ya lo habíamos hablado con los jugadores y quedó claro: no nos podemos dar el lujo de que nos expulsen a un jugador. Hoy pasó otra vez y fue totalmente evitable. Eso desdibuja todo”, puntualizó Diego Cocca.

