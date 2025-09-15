Cruz Azul saca MEGA promoción para el Clásico Joven vs América

Este lunes 15 de septiembre del 2025, el conjunto de Cruz Azul sacó una promoción para sus próximos tres partidos de local, en el que incluye el Clásico Joven vs América.

A través de sus redes sociales, el equipo celeste, informó de una promoción llamada ‘triplete’ para sus próximos tres juegos de local. Los juegos son ante Juárez, Querétaro y Club América con un precio bastante accesible para los aficionados.

El precio de los boletos para Cruz Azul vs Juárez, Querétaro y Club América

Para los tres juegos, el precio de los boletos son:



Cabecera sur $506 pesos.

Planta baja general $731pesos.

Planta alta pebetero $915 pesos.

Palomar general $975 pesos.

Los juegos que incluye la oferta son los siguientes:



Cruz Azul vs Juárez Jornada 9 del Apertura 2025 viernes 19 de septiembre en punto de 19 horas tiempo del centro de México

Cruz Azul vs Querétaro jornada 10 del Apertura 2025 miércoles 24 de septiembre en punto de 18 horas tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs América jornada 13 del Apertura 2025 sábado 18 de septiembre en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Una oferta interesante para que tenga una buena entrada en el Estadio el equipo de Cruz Azul con los tres partidos llamativos, acompañado de los buenos resultados que ha tenido el equipo en el Apertura 2025.

¡Boletos a la venta! 🚨 Ojito a la tripleta, Azules 👀 🎟️ https://t.co/lzocD5IEvK ¡Nos vemos en el Olímpico Universitario! 💙 pic.twitter.com/kEnBHLrBlX — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 15, 2025

Con la oferta, la afición ha mostrado su felicidad en las redes sociales detallando que es una muy buena oferta para tres partidos del equipo, incluyendo un clásico como contra el América que normalmente elevan los precios para ese tipo de partidos, por lo que esperan que se llene el Estadio Olímpico Universitario.

El paso de Cruz Azul en el Apertura 2025

El conjunto de Cruz Azul ha mantenido un gran nivel en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Es el único equipo que se mantiene invicto en el Apertura 2025 con seis victorias de forma consecutiva y dos empates, registrando un total de 20 puntos.