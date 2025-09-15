¿Con paso de campeón? Este es el ÚNICO equipo invicto en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tras la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX solo queda un equipo sin conocer la derrota en el torneo. Se trata del conjunto de Cruz Azul .

Con la derrota del América ante Chivas, el equipo de la Máquina, es el único que se mantiene invicto. Los dirigidos por Nicolás Larcamón registran seis victorias de forma consecutiva y dos empates, alcanzando un total de 20 puntos y ubicándose en el segundo lugar de la tabla.

Los resultados de Cruz Azul en el Apertura 2025

Tras las ocho jornada del Apertura 2025, los resultados que ha tenido Cruz Azul son los siguientes:



EMPATE: Cruz Azul 0-0 Mazatlán Jornada 1 del Apertura 2025.

EMPATE: Atlas 3-3 Cruz Azul Jornada 2 del Apertura 2025 .

. VICTORIA: Cruz Azul 4-1 León Jornada 3 del Apertura 2025.

VICTORIA: Atlético de San Luis 1-2 Cruz Azul Jornada 4 del Apertura 2025.

VICTORIA: Cruz Azul 3-2 Santos jornada 5 del Apertura 2025.

VICTORIA: Cruz Azul 1-0 Toluca jornada 6 del Apertura 2025.

VICTORIA: Chivas 1-2 Cruz Azul Jornada 7 del Apertura 2025 .

. VICTORIA: Pachuca 0-1 Cruz Azul Jornada 8 del Apertura 2025.

Con los resultados en el Apertura 2025, Nicolás Larcamón firmó el mejor arranque de un técnico extranjero con La Máquina en torneos cortos con seis victorias y dos empates, generando un 84% de efectividad.

Larcamón ha logrado mantener un buen ritmo con Cruz Azul a pesar de haber sido goleado en la League Cup 2025 al perder 7-0 ante el Seattle Sounders.

Los siguientes tres partidos de Cruz Azul