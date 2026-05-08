Por esta razón Chivas mantiene la esperanza de remontar ante Tigres

Las Chivas comenzaron la Liguilla del Clausura 2026 con una derrota ante los Tigres, luego de caer por un marcador de 3-1 en su visita a la Sultana del Norte, aunque el panorama luce bastante complicado con el conjunto comandado por Gabriel Milito, existe una razón que los mantiene con una esperanza.

El motivo principal al que apuestan las Chivas, es que jugando en casa son un equipo muy fuerte, complicado y que tiene trece partidos sin conocer la derrota de forma consecutiva, por lo que soñar con una remontada no suena a algo imposible de lograr.

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Chivas mantiene la esperanza de remontar a Tigres en casa

Durante los últimos partidos, las Chivas han hecho del Estadio Akron una auténtica fortaleza para ellos, pues jugando en casa, han sumado un total de diez victorias y solamente tres empates, siendo su última derrota jugando de local en el Apertura 2025, cuando cayeron ante Toluca con marcador de 0-3.

Otro dato que juega a favor de las Chivas, es que en la mayoría de sus victorias, han logrado imponerse al rival con una ventaja de dos goles o más. En caso de hacerlo, el cuadro de Gabriel Milito podría avanzar a semifinales del Clausura 2026.

¿Qué necesita Chivas para avanzar a semifinales?

Tras caer 3-1 en el partido de ida, las Chivas tienen que ganar por una diferencia de dos goles, esto para poder empatar el marcador global y avanzar a semifinales por posición en la tabla general.

El panorama es complicado, pero los comandados por Guido Pizarro ha sido un equipo muy irregular jugando de visitante, donde han logrado pocas victorias en el último semestre, aunque un gol en los primeros minutos puede poner la balanza a su favor y cambiar el rumbo de la eliminatoria.

