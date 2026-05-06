La razón por la que Chivas no lograría la remontada contra Tigres

El cuadro de las Chivas, no comenzó de la mejor forma su participación en la Liguilla del Clausura 2026, pues cayeron en el duelo de la Ida por un marcador de 3-1 ante el conjunto de los Tigres, por lo que el próximo sábado, aunque jugando en casa tienen un panorama muy complicado.

Lamentablemente, las estadísticas no están a favor de las Chivas, pues tienen que remontar en casa una desventaja de dos goles, situación que solamente ha sucedido dos veces en los últimos 30 años.

Tigres vs Chivas: resumen y goles de un partidazo en los Cuartos de Ida del Clausura 2026

¿Por qué Chivas no podrá remontar ante Tigres?

Chivas solo ha logrado remontar en dos ocasiones una desventaja de dos goles en la Ida, la primera ocasión fue en 1995, cuando perdieron 3-1 ante Santos de la Laguna, los de Guadalajara cerraron en casa con un 2-0 a su favor y lograron llegar a semifinales, en esta ocasión el gol de visitante les dio el pase.

La segunda ocasión en que remontaron un marcador de dos goles, fue ante el Atlante en el Clausura 2004, donde cayeron 0-2 en la Ida, pero para el juego de Vuelta se impusieron en el marcador 3-1 y por posición en la tabla avanzó.

Los grandes fracasos de Chivas en Liguilla

La historia no favorece a Chivas cuando se habla de remontadas, en el Clausura 2008, fueron goleados 1-4 en la Ida por Monterrey, en el duelo de Vuelta, los de Guadalajara se metieron a la eliminatoria, logrando un 4-4, al final el marcador global de 5-8, le dio el pase a los Rayados.

Una de las más dolorosas para los aficionados de Chivas, es la del Clausura 2011, cuando llegaban como favoritos ante Querétaro, pero cayeron 2-1 en casa de los Gallos, para la vuelta en el Estadio Akron, la confianza era mucha, pero el marcador quedó empatado sin goles y Guadalajara eliminado.

Ahora el panorama luce complicado, pero no imposible para Chivas, pues ganando por dos goles, avanza por posición en la tabla.

