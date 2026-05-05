La misión casi imposible que tiene Chivas para enfrentar a Tigres

Este fin de semana se llevará a cabo el compromiso de vuelta correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2026 entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL, lo anterior después de la victoria de los felinos en calidad de local por 3-1 ante los sublíderes de la competición.

Resumen: Chivas 3-2 Toluca | Jornada 4, Clausura 2024

Chivas comenzó ganando el juego gracias a la anotación de Ricardo Marín; sin embargo, Tigres respondió con furia a través de tres anotaciones que hacen que el cuadro felino esté con un pie en las semifinales del Clausura 2026, sobre todo, por las nulas veces que el Guadalajara se ha levantado de esta clase de resultados.

¿Cuántas veces Chivas ha remontado dos goles en la Liguilla?

A pesar de ser una de las escuadras más grandes en la historia del país, Chivas no se caracteriza por ser un monstruo de remontadas. De hecho, en su trayectoria el club de Verde Valle solo ha podido venir de atrás en dos ocasiones cuando ha perdido la ida por dos goles de diferencia.

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🇦🇹 SOMOS EL CLUB UNIÓN Y VAMOS JUNTOS HASTA EL FINAL 🇦🇹 pic.twitter.com/ubMZHVlMQm — CHIVAS (@Chivas) May 3, 2026

La primera vez se dio en los cuartos de final del año 1995 cuando, tras caer en la ida ante Santos Laguna por 3-1, Chivas vino de atrás en su casa para ganar 2-0 y acceder a la semifinal por el gol de visitante. Esta situación se repitió en las semifinales del 2004, cuando el Rebaño aprovechó su condición de local para derrotar 2-0 al Atlante tras caer 3-1 en la ida y acceder a la final por mejor posición en la tabla.

Ahora, Chivas se encuentra en el mismo escenario de cara al duelo de vuelta que tendrá frente a Tigres, a quien tendrá que vencer por dos goles o más si quiere acceder a las semifinales. No obstante, el Rebaño no contará con seis jugadores, tal y como ocurrió el sábado pasado.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Chivas y Tigres?

Después de lo vivido el fin de semana pasado en la cancha del Volcán Universitario, Chivas y Tigres se volverán a ver las caras este sábado 9 de mayo en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. El duelo se realizará en la cancha del Akron en punto de las 19:07 horas, tiempo centro de México.