Chivas vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

La actividad de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil continúa este jueves 30 de abril con el compromiso entre las Chivas y el Pachuca a disputarse en la cancha del Estadio Jalisco de Guadalajara en donde el Rebaño Sagrado buscará sacar una ventaja importante para el compromiso de Vuelta.

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