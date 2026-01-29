¿Chivas perderá el invicto ante San Luis? Palmarés predice derrota para el Rebaño

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX , misma en la que destaca el juego entre el Atlético de San Luis y las Chivas del Guadalajara, equipo que llega como actual líder de la temporada luego de tres triunfos en sus primeros tres duelos.

La apuesta de Chivas por su cantera

A priori, este enfrentamiento luce accesible para que el Rebaño Sagrado sume un triunfo más y se mantenga como líder de la competición; sin embargo, el palmarés entre Chivas y Atlético de San Luis es más reñido de lo que se cree, motivo por el cual puede existir una gran sorpresa en el Alfonso Lastras.

¿Cuál es el palmarés entre Atlético de San Luis y Chivas?

Desde su aparición como equipo en la primera división del futbol mexicano bajo el nombre de Atlético de San Luis, el conjunto potosino y las Chivas del Guadalajara se han visto las caras en un total de 13 ocasiones. Cabe mencionar que estas han sido en temporada regular, por lo que aún no se encuentran en Play-Inn o en la Liguilla.

La rivalidad entre ambas instituciones no puede estar más pareja, pues de las 13 ocasiones antes mencionadas los dos equipos han sumado cinco victorias por igual, mientras que los duelos restantes han quedado en empate. La única ventaja para el Rebaño son los goles a favor, pues mientras ellos tienen 21 su rival ostenta 19.

Otro punto a detallar es que, al menos en el Alfonso Lastras, Chivas solamente suma una victoria, la cual se dio en febrero del 2024. San Luis suma dos triunfos ante su rival en su casa y, por si esto fuera poco, el palmarés más reciente entre ambos sugiere dos triunfos en tres partidos para los potosinos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Atlético de San Luis vs Chivas?

Atlético de San Luis y Chivas se verán las caras como parte de la Jornada 4 del Clausura 2026 este sábado 31 de enero en punto de las 17:00 horas, tiempo centro de México. El duelo se realizará en el Alfonso Lastras y se espera el regreso de los jugadores rojiblancos que estuvieron en la última convocatoria de la Selección Mexicana.