Rey Mysterio sufre nueva lesión; ¿peligra su participación en el WWE Royal Rumble?

La última edición de RAW trajo consigo una nueva participación de Rey Mysterio , quien con más de 50 años de edad ha comenzado a tener un rol protagónico en la WWE en este inicio de año. Sin embargo, una mala noticia ha llegado a su entorno y esta afectaría directamente a su participación en el Royal Rumble.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Rey Mysterio fue uno de los primeros confirmados para formar parte del WWE Royal Rumble, a llevarse a cabo este fin de semana en Arabia Saudita. Tristemente, una lesión ocurrida el lunes pasado podría hacer que el nacido en San Diego deje de último minuto su participación. ¿Qué fue lo que ocurrió con él?

¿Rey Mysterio está lesionado y peligra su participación en el Royal Rumble?

Fue en la última edición de RAW que Rey Mysterio tuvo un par de inconvenientes al enfrentar a The Vision, la facción más importante que la WWE tiene en la actualidad. La primera de ellas guardó relación con una mala ejecución que trajo consigo una dolencia en una de sus rodillas, misma que, sin embargo, pasó desapercibida.

Te puede interesar: Ella es Dafne Quintero, atleta que sueña con el oro en Los Ángeles 2028

Te puede interesar: ¿América planea despedir a André Jardine?

🚨| Rey Mysterio is legitimately injured.



The ref throwing up the X sign and the way Rey was quickly sidelined from the scene pretty much confirms it.



Really hope it’s nothing serious. Wishing him a speedy recovery 🙏#WWERaw pic.twitter.com/EOYhJOery3 — Jake Reigns Hive (@left2reigns) January 27, 2026

Sin embargo, la más complicada llegó después, cuando Rey Mysterio comenzó a tomarse con cautela uno de sus hombros. De hecho, la situación fue tan llamativa que los referís solicitaron de inmediato la ayuda de la asistencia médica, misma que permitió que el mexicano abandonara la arena de lucha libre.

Tras unas horas de esta situación, el portal PWInsider menciona que Rey Mysterio sigue siendo evaluado por personal médico, mismo que espera que pueda estar en óptimas condiciones para el WWE Royal Rumble. No obstante, se menciona que, si el mexicano no está listo, se perdería esta edición.

¿Cuándo será el Royal Rumble de la WWE?

Prepárate, pues la fecha está más cerca que nunca. La WWE se dice lista para disfrutar de una nueva edición del Royal Rumble, misma que se llevará a cabo este sábado 31 de enero en Arabia Saudita en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México. Para disfrutarlo podrás hacerlo mediante la plataforma Netflix.