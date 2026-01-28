Figura del América podría jugar en Europa; ya tiene su pasaporte español

Las Águilas del América continúan preparándose para la siguiente jornada de la Liga BBVA MX luego del parón que hubo por los juegos de la Selección Mexicana. No obstante, el club recibió una mala noticia en torno a una figura que podría salir de la institución rumbo al futbol de Europa.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

En las últimas semanas el nombre de Ralph Orquín se ha vuelto tendencia entre los seguidores del América luego de que este no quisiera renovar con la institución, por lo que su acuerdo con el club termina en los próximos meses. Ahora, se sabe que el lateral recientemente obtuvo su pasaporte español.

¿Ralph Orquin, figura del América, jugará próximamente en Europa?

Fue el pasado lunes 26 de enero que el periodista César Luis Merlo confirmó que Ralph Orquín acudió a la embajada para tramitar y, con ello, obtener su pasaporte español, mismo que le concede muchas facilidades para disputar minutos en Europa al no contar con una plaza de extracomunitario.

Te puede interesar: Los 3 jugadores que se podrían perder la Copa Mundial de la FIFA

Te puede interesar: Estas son las luchas que la AAA presentará el próximo sábado

Esta situación aumenta el interés de equipos del viejo continente en él, lo anterior asegurando que, desde hace varios días, su representante prometió llevarlo a Europa en caso de no renovar con el América, hecho que recientemente sucedió luego de que ambas partes no llegaran a un acuerdo para ello.

Con esto, Ralph Orquín se marchará del América como agente libre luego de un gran paso por el FC Juárez y después de haber regresado a Coapa, equipo en el que no tuvo oportunidad de trascender el torneo pasado luego de que André Jardine lo borrara del cuadro titular y como una opción de recambio.

¿El ejemplo que se ha seguido con jugadores en México para llegar a Europa?

Esta situación (no renovar con el club y quedar como agente libre o sin un contrato largo) se ha vuelto común entre los futbolistas mexicanos, al menos, en el pasado reciente. Y es que, aunado a lo ocurrido con Ralph Orquín y el América, se suman otros ejemplos como Luis Chávez en Pachuca o Rodrigo Huescas en Cruz Azul.