Lionel Messi o Cristiano Ronaldo; ¿quién tiene más minutos jugados en Copas del Mundo?

Todo está listo para disfrutar de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Si no ocurre nada extraño en los próximos meses, este evento contará con la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en lo que sería el último Mundial para ellos.

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Lionel Messi recientemente conquistó la última Copa del Mundo de la mano de Argentina, sumando así un título más con su selección. Cristiano Ronaldo, por su parte, arriba con una de las escuadras favoritas a quedarse con el título gracias al poderío que tienen tanto en defensa como en ataque.

¿Cuántos minutos tienen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo?

Lo primero a comentar es que ambos futbolistas hicieron su debut hace prácticamente dos décadas; es decir, en el Mundial de Alemania 2006. Cabe mencionar que Cristiano Ronaldo es dos años mayor que Lionel Messi, por lo que su rodaje en este evento mundial fue más elevado que el del argentino.

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A pesar de este hecho, es Lionel Messi quien presume tener más minutos y más juegos disputados que El Bicho, y lo anterior deriva de las dos ocasiones en las que Argentina llegó a la final de una Copa del Mundo siendo estas en Brasil 2014 y Qatar 2022, respectivamente hablando.

Sumando la cantidad de tiempo total de ambas leyendas en el campo, Lionel Messi registra dos mil 315 minutos distribuidos en 26 encuentros. Cristiano Ronaldo, por su parte, ha disputado un total de 22 compromisos, mismos que lo hacen llegar a la cifra de mil 764 minutos en eventos mundiales.

¿Qué selección es favorita para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Argentina llega a este evento como la vigente campeona mundial y con la intención de revalidar lo hecho hace unos años en Qatar, mientras que Portugal arriba como una escuadra que desea dar la sorpresa y obtener su primera Copa del Mundo. A estas selecciones se tienen que unir otras de calibre como Inglaterra, Francia, Alemania, España y Brasil, por citar algunas.