Solo 2 equipos pueden ser líderes del Clausura 2026 a falta de una jornada

El torneo regular del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está a punto de llegar a su fin y a falta de una jornada, solo dos equipos aspiran a ser el líder general: Chivas y Pumas, dos de los cuatro denominados grandes y que han tenido un gran desempeño durante este primer semestre del año.

El Rebaño Sagrado es el líder actual de la competencia con 35 puntos, producto de 11 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, siendo además la mejor ofensiva con 33 goles y la segunda mejor defensa con 17 anotaciones recibidas, sin embargo, tendrán una desventaja fuerte en la Liguilla ya que podría ser el equipo que más aporte jugadores a la concentración de un mes que tendrá la Selección Mexicana previo al Mundial de la FIFA 2026.

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Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez que le ha inyectado al conjunto universitario la garra característica de la institución, son el segundo lugar con 33 puntos, luego de 9 triunfos, 6 empates y solo una derrota, que lo deja como el equipo con menos descalabros en el certamen y también colocados como la segunda mejor defensiva.

¿Qué necesitan Chivas y Pumas para ser líderes del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?