ÚLTIMA HORA: Chivas sufre sensible BAJA para el cierre del Clausura 2026

Tras el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026, donde Chivas empató sin anotaciones desde el Estadio Victoria contra Necaxa, el Rebaño sufrió una baja sensible para su próximo partido en la última jornada de fase regular de este semestre en la Liga BBVA MX.

Luis Romo fue amonestado al minuto 85’ del encuentro, sumando su quinta tarjeta amarilla del torneo y así, quedando sin posibilidades de ayudar a su equipo en la última jornada del Clausura 2026 ante Xolos.

Chivas buscará romper su máxima racha de puntos en torneos cortos (35) y está en la lucha por ser el equipo del año contra Cruz Azul y Toluca.



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De acuerdo con el reglamento, Luis Romo tendrá un partido de suspensión, pero volverá a la acción si así lo requiere Gabriel Milito en los Cuartos de Final del Clausura 2026. De igual manera, Chivas tendrá que encontrar distintas variantes, gracias a que Javier Aguirre requerirá a sus seleccionados de la Liga MX un mes antes del debut mundialista de México contra Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). La lista de los convocados que radican en la Liga MX saldrá el próximo lunes 28 de abril.

Las Chivas serán el equipo más afectado tras el arranque de la Liguilla; el conjunto dirigido por Gabriel Milito tendrá un aproximado de 5 bajas durante la fase de eliminación directa del torneo. Todo esto gracias a la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Los jugadores de Chivas que serían convocados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con los últimos reportes previos a la lista oficial de convocados para los jugadores de la Liga MX, Chivas sería el equipo con más bajas en la Liguilla del Clausura 2026:



Raúl "Tala" Rangel (Portero).

Richard Ledezma (Defensa / Mediocampista).

Brian Gutiérrez (Mediocampista).

Roberto "Piojo" Alvarado (Atacante).

Armando "Hormiga" González (Delantero).

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