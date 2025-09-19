ÚLTIMA HORA: Chivas recibe desde Argentina la mejor de las noticias respecto a Gabriel Milito

Buenas noticias para Chivas. Luego de que Gabriel Milito fuera vinculado como uno de los posibles entrenadores de Independiente, el conjunto de Avellaneda hizo oficial la llegada de su nuevo estratega, dejando a un lado el tema del que el mismo DT de Chivas tuvo un comentario al respecto.

“No, nadie se comunicó conmigo. Yo estoy muy centrado y contento de estar en Chivas, con dos años por delante, con mucho margen de crecimiento. Me gustaría seguir aportando lo mío al equipo para que vayamos mejorando y evolucionando…", fueron las palabras del entrenador del Club Deportivo Guadalajara tras el partido pendiente ante Tigres a media semana.

Tras negar haber tenido contacto con el equipo de Argentina, ‘El Rojo’ ya dio a conocer el nombre del encargado en el banquillo, dándole la bienvenida a Gustavo Quinteros al frente de ‘El Rey de Copas’.

Mediante redes sociales, el Club Atlético Independiente hizo oficial la llegada de un estratega que ha tenido una amplia trayectoria a nivel de clubes, pasando por las filas del Blooming, San Martín, Bolívar, Oriente Petrolero, Emelec, Al-Nassr, Al-Wasi, Universidad Católica de Chile, Xolos de Tijuana, Colo-Colo, Vélez Sarsfield y Gremio, siendo el equipo de Brasil su última experiencia donde tuvo una marca de 17 partidos dirigidos con racha de 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

