¿Se cancela? Chivas vs Toluca estaría en RIESGO por tormenta eléctrica

Luego del empate sin goles entre Chivas y Tigres, compromiso pendiente de la jornada 1 del Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajara se prepara para recibir otro juego en casa bajo un panorama complicado. A pesar de que una tormenta en Jalisco fue causante de que el juego entre el ‘Rebaño Sagrado’ y el cuadro de la UANL se retrasara por dos horas, el partido se pudo disputar gracias al drenaje del Estadio Akron, recinto que va a recibir el juego de Chivas vs Toluca este 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo de la CDMX.

Con el partido programado para este fin de semana, parece que las condiciones del clima no van a ser favorables en Guadalajara, donde se tienen previstas lluvias intensas.

Condiciones del clima para el sábado 20 de septiembre

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional , el sábado 20 de septiembre se contemplan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, esto debido a la onda tropical núm. 33.

“Se espera cielo de medio nublado a nublado a lo largo del día con chubascos y lluvias fuertes en Michoacán, lluvias con intervalos de chubascos en Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas y México”, señala el documento del SMN, fuente oficial del Gobierno de México.

“Se registrarán vientos de 10 a 20 con rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro y en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán...”, agrega el documento.

Pese a que se pronostican condiciones de clima no favorables, el juego de Chivas vs Toluca de la Jornada 9 del Apertura 2025 sigue en pie, pues hay que esperar al día del partido para conocer las adversidades que se puedan tener en el Estadio Akron.

