¿Se cancela? Chivas vs Toluca estaría en RIESGO por tormenta eléctrica

El juego de Chivas vs Toluca, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, podría verse afectado por condiciones meteorológicas

Estadio Akron, Chivas vs Tigres, Apertura 2025
Oscar Rodríguez
Liga MX
Luego del empate sin goles entre Chivas y Tigres, compromiso pendiente de la jornada 1 del Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajara se prepara para recibir otro juego en casa bajo un panorama complicado. A pesar de que una tormenta en Jalisco fue causante de que el juego entre el ‘Rebaño Sagrado’ y el cuadro de la UANL se retrasara por dos horas, el partido se pudo disputar gracias al drenaje del Estadio Akron, recinto que va a recibir el juego de Chivas vs Toluca este 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo de la CDMX.

Con el partido programado para este fin de semana, parece que las condiciones del clima no van a ser favorables en Guadalajara, donde se tienen previstas lluvias intensas.

Condiciones del clima para el sábado 20 de septiembre

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional , el sábado 20 de septiembre se contemplan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, esto debido a la onda tropical núm. 33.

“Se espera cielo de medio nublado a nublado a lo largo del día con chubascos y lluvias fuertes en Michoacán, lluvias con intervalos de chubascos en Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas y México”, señala el documento del SMN, fuente oficial del Gobierno de México.

“Se registrarán vientos de 10 a 20 con rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro y en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán...”, agrega el documento.

Pese a que se pronostican condiciones de clima no favorables, el juego de Chivas vs Toluca de la Jornada 9 del Apertura 2025 sigue en pie, pues hay que esperar al día del partido para conocer las adversidades que se puedan tener en el Estadio Akron.

