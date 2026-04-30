Chivas recibe grandes noticias; este jugador regresaría para el inicio de la Liguilla

El inicio de la Liguilla más impredecible de todas está cada vez más cerca, motivo por el cual comienzan a surgir noticias en torno a los equipos más grandes del país. Uno de ellos es Chivas, institución que recuperará a una pieza vital a unas horas para el comienzo de la fiesta grande del futbol mexicano.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Como sabes, el Rebaño Sagrado fue el equipo más lastimado por la salida de futbolistas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pese a ello, las Chivas de Gabriel Milito podrán recuperar a un elemento que, seguramente, tendrá muchos minutos en el terreno de juego.

¿Qué jugador recupera Chivas para la Liguilla?

Luego de que Omar Govea se recuperara al cien por ciento para el inicio de esta Liguilla, otro elemento que Chivas podrá recuperar es Ángel Baltazar Sepúlveda, delantero que llegó en este torneo proveniente de Cruz Azul y que ha sido uno de los recambios más habituales de Gabriel Milito.

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Como sabes, Ángel Sepúlveda sufrió una lesión que le impidió ser regular en el tramo final del torneo regular, por lo que se pensaba que su lesión era más grave de lo esperado inicialmente. Sin embargo, vale decir que el experimentado atacante ha recibido el alta médica para estar en esta Liguilla.

Con ello, ahora Milito tendrá que tomar una importante decisión respecto al centro delantero titular que Chivas tendrá en esta Liguilla, pues si bien Sepúlveda luce como la opción número 1, detrás de él aparece Ricardo Marín y la posibilidad de refrescar aún más esta posición.

¿Cuál es el objetivo de Chivas para esta Liguilla?

El objetivo principal de Chivas en esta Liguilla es quedarse con el campeonato y sumar, así, el título número 13 en su historia. Para ello, Gabriel Milito deberá ingeniárselas para colocar un cuadro lo suficientemente atractivo ante las bajas de elementos como el Tala Rangel y Roberto Alvarado, por citar algunos ejemplos.