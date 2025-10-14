Ventilan que Chivas reforzará su plantel en estas dos POSICIONES para el Clausura 2026; ¿cuáles son?

Después de haber obtenido el triunfo ante el América, y de un par de encuentros complicados frente a Tigres y Toluca, Chivas volvió a la senda del triunfo luego de vencer al Puebla en la cancha del Cuauhtémoc, así como de las demás victorias que ha tenido en las últimas semanas. Y mientras aún tienen posibilidades de acceder a la Liguilla, ya piensan en refuerzos para el siguiente torneo.

La apuesta de Chivas por su cantera

El Clausura 2026 pinta como el torneo más importante para un Gabriel Milito que, según se dice, se mantendrá en Chivas pese a lo que ocurra en la temporada actual. Ante ello, la directiva ya tendría en mente las dos posiciones que desea reforzar para la siguiente campaña. Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

¿Qué posiciones buscará reforzar Chivas para el Clausura 2026?

De acuerdo con el comunicador Alejandro Ramírez, la directiva de las Chivas del Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier tiene en mente reforzar dos posiciones fundamentales para el siguiente torneo, mismas que serían la zona de la defensa central y el centro delantero.

Te puede interesar: Conoce la brutal historia de Cabo Verde, selección que estará en el Mundial 2026

Te puede interesar: ¿Cuáles son los cambios de formato que la Champions League tendrá?

🔙 La última vez que Mazatlán visitó la Fortaleza Rojiblanca, nos impusimos 2-0 🔥



⚽️ Adivinen quienes conformaron la dupla de anotadores 😜 pic.twitter.com/ruMI2Wbzax — CHIVAS (@Chivas) October 13, 2025

Cabe mencionar que, desde la llegada de Gabriel Milito, el cuadro del Rebaño ha jugado con una línea de tres al fondo, por lo que resulta fundamental aprovechar estas posiciones con un elemento de élite en México. En cuanto a la delantera, en estos momentos el único elemento de fiar, lejos de Pulido y Hernández, es Armando González.

¿Cuántos puntos tiene Chivas en el Apertura 2025?

Después de 12 partidos disputados hasta el momento en el Apertura 2025, el conjunto de Verde Valle se ubica en la novena posición de la tabla general con 17 unidades producto de cinco victorias, dos empates y cinco descalabros, así como 18 goles a favor por 18 tantos en contra.

🔥 Javier Hernández habló para los micrófonos de @chivastvmx tras #ElClásicoDeMéxico en Arizona 🏜️



🇫🇷 La entrevista completa aquí 👉🏼 https://t.co/XyKwyiTewr 📺 pic.twitter.com/Trl1YZ6A4C — CHIVAS (@Chivas) October 13, 2025

¿Cuándo y contra quién será el siguiente partido de Chivas?

Después de lo ocurrido hace un par de semanas, Chivas volverá a disputar un encuentro como local luego de regresar al estado de Jalisco para enfrentarse a los Cañoneros de Mazatlán , un equipo necesitado de victoria. El duelo se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en punto de las 19:07 horas.