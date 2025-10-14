Mundial 2026: Esta es la espectacular historia de Cabo Verde, país que debutará en una Copa del Mundo

El Campeonato Mundial 2026 traerá consigo el debut de la Selección de Cabo Verde, quien contra todos los pronósticos obtuvo su paso por primera vez en la historia de las Copas del Mundo dentro de las férreas eliminatorias africanas. Ahora bien, ¿quieres saber un poco más sobre este país?

Cual si se tratara de un cuento con final feliz, Cabo Verde superó en su grupo a la siempre potencia Camerún para convertirse en un invitado más al Mundial 2026, mismo que será el primero a lo largo de toda su historia. Ante esto, es preciso que conozcas más respecto a sus habitantes, dirección política y deporte. ¿Estás listo?

¿Qué caracteriza a Cabo Verde, país que hará su debut en el Mundial 2026?

Lo primero que tienes que saber, y que es sorprendente por sí mismo, es que Cabo Verde es una isla que apenas supera los 520 mil ciudadanos, pues la mayoría de los caboverdianos viven fuera del país. Dicho dato sorprende cuando se compara, por ejemplo, a países como La India o China, los cuales ya están eliminados y superan una población de más de mil millones de habitantes.

🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

Cabo Verde es un archipiélago de África, por lo que su independización territorial de Portugal se dio apenas en 1975; es decir, hace 50 años. No fue sino a principios de los 2000’s cuando la Federación de Futbol comenzó a rastrear a futbolistas con ascendencia caboverdiana, pues hasta antes de esto la Selección no contaba con jugadores profesionales.

Esta evolución hizo que estuvieran cerca de clasificar al Mundial de Brasil 2014; sin embargo, una alineación indebida y la sanción de la FIFA impidieron este hecho. Pese a ello, Cabo Verde puede presumir el haber formado parte de cuatro Copas Africanas de Naciones, siendo estas en 2013, 2015, 2021 y 2023, año en el que llegaron a cuartos de final.

¿Qué estrellas de fama mundial tienen ascendencia caboverdiana?

Para que tengas un poco de contexto, futbolistas que en su momento rozaron la élite del futbol mundial como Gelson Fernandes, Patrick Vieira y Nani, este último estrella del Manchester United, cuentan con ascendencia de Cabo Verde. Otro ejemplo de esto es Djaniny Tavares, quien en su momento jugó en la Liga BBVA MX con Santos Laguna.

Hermosa esta imagen de drone con el Estadio Nacional de Cabo Verde en pleno festejo por su primera clasificación a un Mundial! 🏆🇨🇻pic.twitter.com/y5HJ5aKKHt — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 13, 2025

¿Cabo Verde es el país con menos habitantes en formar parte de un Mundial?

La respuesta, a priori, es no. Si bien Cabo Verde cuenta con poco más de 520 mil ciudadanos, la realidad es que sería el segundo país con menos habitantes en la historia de las Copas del Mundo, pues previo al Mundial 2026 Islandia estuvo en Rusia 2018.