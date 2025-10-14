deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Mundial 2026: Esta es la espectacular historia de Cabo Verde, país que debutará en una Copa del Mundo

Fue hace unas horas cuando Cabo Verde confirmó su participación en el Mundial 2026. ¿Sabías que la isla cuenta con menos de 600 mil habitantes al momento?

mundial-2026-espectacular-historia-cabo-verde-debut.jpg
Instagram: caboverdeeasuagente
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

El Campeonato Mundial 2026 traerá consigo el debut de la Selección de Cabo Verde, quien contra todos los pronósticos obtuvo su paso por primera vez en la historia de las Copas del Mundo dentro de las férreas eliminatorias africanas. Ahora bien, ¿quieres saber un poco más sobre este país?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Cual si se tratara de un cuento con final feliz, Cabo Verde superó en su grupo a la siempre potencia Camerún para convertirse en un invitado más al Mundial 2026, mismo que será el primero a lo largo de toda su historia. Ante esto, es preciso que conozcas más respecto a sus habitantes, dirección política y deporte. ¿Estás listo?

¿Qué caracteriza a Cabo Verde, país que hará su debut en el Mundial 2026?

Lo primero que tienes que saber, y que es sorprendente por sí mismo, es que Cabo Verde es una isla que apenas supera los 520 mil ciudadanos, pues la mayoría de los caboverdianos viven fuera del país. Dicho dato sorprende cuando se compara, por ejemplo, a países como La India o China, los cuales ya están eliminados y superan una población de más de mil millones de habitantes.

Te puede interesar: Así fue la victoria del Manchester United sobre el Sunderland en Premier League

Te puede interesar: ¿Cuál es el salario de Mauro Icardi en el futbol de Turquía?

Cabo Verde es un archipiélago de África, por lo que su independización territorial de Portugal se dio apenas en 1975; es decir, hace 50 años. No fue sino a principios de los 2000’s cuando la Federación de Futbol comenzó a rastrear a futbolistas con ascendencia caboverdiana, pues hasta antes de esto la Selección no contaba con jugadores profesionales.

Esta evolución hizo que estuvieran cerca de clasificar al Mundial de Brasil 2014; sin embargo, una alineación indebida y la sanción de la FIFA impidieron este hecho. Pese a ello, Cabo Verde puede presumir el haber formado parte de cuatro Copas Africanas de Naciones, siendo estas en 2013, 2015, 2021 y 2023, año en el que llegaron a cuartos de final.

¿Qué estrellas de fama mundial tienen ascendencia caboverdiana?

Para que tengas un poco de contexto, futbolistas que en su momento rozaron la élite del futbol mundial como Gelson Fernandes, Patrick Vieira y Nani, este último estrella del Manchester United, cuentan con ascendencia de Cabo Verde. Otro ejemplo de esto es Djaniny Tavares, quien en su momento jugó en la Liga BBVA MX con Santos Laguna.

¿Cabo Verde es el país con menos habitantes en formar parte de un Mundial?

La respuesta, a priori, es no. Si bien Cabo Verde cuenta con poco más de 520 mil ciudadanos, la realidad es que sería el segundo país con menos habitantes en la historia de las Copas del Mundo, pues previo al Mundial 2026 Islandia estuvo en Rusia 2018.

Lo mejor del Mundial México 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×