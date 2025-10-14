Champions League confirma CAMBIOS en su formato para la temporada 2027 - 2028

La UEFA Champions League , el torneo más importante que hay a nivel clubes en el mundo, ha confirmado un cambio de formato para la siguiente temporada 2027 - 2028. Este guarda relación a lo que se vive en, por ejemplo, la NFL, y tiene que ver con el último campeón del certamen.

Los partidos correspondientes a la UEFA Champions League han superado las expectativas en esta fase de clasificación, y en medio de este hecho los organizadores del torneo han sorprendido a propios y extraños luego de revelar un cambio de formato que comenzará a hacerse a partir de la temporada 2027 - 2028.

¿Cuáles serán los cambios en el formato que la Champions League tendrá?

A falta de un anuncio oficial, que se podría dar en cualquier momento, el campeón reinante de la UEFA Champions League será el protagonista del partido inaugural de la edición 2027 - 2028, esto como parte de los contratos que algunos torneos de la UEFA tienen con la agencia Relevent.

Se trata, entonces, de un proceso parecido al que ocurre en la NFL, cuando el campeón del Super Bowl es el que abre la siguiente edición en un día en el que únicamente se disputa su compromiso. Es así como la Liga de Campeones quiere emular este hecho, pues entiende que sería una especie de felicitación y agradecimiento al cuadro reinante.

Cabe mencionar que esto guarda estrecha relación con el acuerdo de venta de derechos que la UEFA Champions League firmó durante los próximos seis años con la agencia Relevent, la cual tiene su sede en Estados Unidos. Además, no se descarta que este partido, el cual sería el primero del mes de septiembre (y en martes), pueda ser visto a través de plataformas como Netflix, Amazon Prime o Apple TV+.

¿Quiénes son los máximos ganadores en la historia de la Champions League?

El Real Madrid es, sin duda, el equipo más importante en la historia de la Champions League al sumar un total de 15 títulos. Mucho más abajo se encuentra el AC Milán con siete trofeos hasta ahora, mientras que el top 3 lo cierran instituciones como el Liverpool y el Bayern Múnich, mismas que han llevado a sus vitrinas seis Ligas de Campeones.

