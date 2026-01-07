Se acerca el regreso de Chivas a la pantalla de TV Azteca

Arranca un nuevo torneo de la Liga BBVA MX , el Clausura 2026, y uno de los equipos que más llama la atención para ser protagonista en el certamen es el Guadalajara de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado, con su plantilla renovada y el técnico argentino al mando, buscará mejorar su rendimiento y pelear por el título que se le ha negado en los últimos 9 años.

Los aficionados de Chivas podrán disfrutar de 4 duelos del Rebaño en las señales de TV Azteca y la app de Azteca Deportes, completamente gratis y en vivo, con las voces inigualables de los mejores comentaristas del país en Fut Azteca.

¿Qué esperar en Liga MX y con Selección en 2026? | El Precopeo del Viernes Botanero

Para agendar, días y horarios

El primer encuentro transmitido será en la Jornada 2, el martes 13 de enero, cuando los rojiblancos visiten el Olímpico Benito Juárez para enfrentar a los Bravos de Juárez a las 21:00 horas. Será una prueba temprana para Milito ante un rival que siempre complica en casa.

Chivas también tendrá una presentación estelar en los tradicionales Viernes Botaneros. En la Jornada 5, el 6 de febrero, el Rebaño visitará a los Cañoneros de Mazatlán en el Estadio El Encanto, un partido que promete emociones por el estilo ofensivo de ambos equipos.

Cada vez se pone mejor

Ya en la recta final del torneo, cuando se define el boleto a la liguilla, llegarán dos duelos clave. En la Jornada 14, el 11 de abril, Chivas se meterá al imponente Volcán para enfrentar a los Tigres de la UANL, un choque de altos vuelos ante uno de los candidatos al título.

Finalmente, en la Jornada 16, el 22 de abril, habrá un vibrante duelo de rojiblancos cuando el Rebaño visite al Necaxa en el Estadio Victoria, en busca de puntos vitales para clasificar directamente.

Estos serán los cuatro partidos que TV Azteca transmitirá de Chivas en la fase regular del Clausura 2026, ofreciendo la mejor cobertura para que no te pierdas ni un minuto del Rebaño Sagrado.

