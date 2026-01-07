Se revelan los momios de los favoritos a salir campeón en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Las casas de apuestas ya revelaron sus momios para el campeón, y el Deportivo Toluca parte como el claro favorito para levantar el título y lograr un histórico tricampeonato.

Los Diablos Rojos, bicampeones vigentes tras conquistar el Apertura 2025, aparecen con un momio de +400, según las principales plataformas. Su solidez bajo el mando de Antonio Mohamed, sumada a refuerzos clave y un plantel consolidado, los posiciona como el equipo a vencer en la búsqueda de su tercera estrella consecutiva, algo que solo América ha logrado en la era de torneos cortos.

Tigres, América y Rayados, podrían disputarle al Toluca

En segundo lugar se encuentran los Tigres UANL, liderados por Guido Pizarro, con +560. Los felinos, siempre competitivos en liguillas, buscan revancha tras caer en la final pasada y mantienen un plantel experimentado que los hace peligrosos contendientes.

El Club América, que en 2025 cerró sin títulos en sus vitrinas tras un dominio reciente, ocupa el tercer peldaño con +600. Las Águilas, con su historia y poderío económico, intentarán recuperar el trono pese a un año en blanco que generó críticas intensas.

Rayados de Monterrey completan el cuarto lugar con +660, mientras que el top 5 lo cierra sorprendentemente Pachuca con +700, gracias a su consistencia y posibles incorporaciones que los convierten en una "caballo negro".

Los que acompañan desde atrás

Destaca que tres de los cuatro grandes quedan fuera del Top 5: Chivas, bajo la dirección de Gabriel Milito, es sexto con +760; Cruz Azul, pese a sus "refuerzos bomba", séptimo con +1000; y Pumas octavo con +1200. Al fondo de la tabla de probabilidades aparecen León, Mazatlán y Puebla, con los momios más altos y menos chances de sorprender en mayo.

Con un formato ajustado, sin Play-In y liguilla directa para los ocho primeros, el Clausura 2026 promete intensidad desde la Jornada 1. ¿Podrá Toluca hacer historia con el tricampeonato, o surgirá un nuevo monarca?

