Se revelan los momios de los favoritos a salir campeón en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este viernes 9 de enero arranca el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, un torneo especial por ser el último antes de la Copa del Mundo 2026. Aquí los detalles
Las casas de apuestas ya revelaron sus momios para el campeón, y el Deportivo Toluca parte como el claro favorito para levantar el título y lograr un histórico tricampeonato.
Los Diablos Rojos, bicampeones vigentes tras conquistar el Apertura 2025, aparecen con un momio de +400, según las principales plataformas. Su solidez bajo el mando de Antonio Mohamed, sumada a refuerzos clave y un plantel consolidado, los posiciona como el equipo a vencer en la búsqueda de su tercera estrella consecutiva, algo que solo América ha logrado en la era de torneos cortos.
Tigres, América y Rayados, podrían disputarle al Toluca
En segundo lugar se encuentran los Tigres UANL, liderados por Guido Pizarro, con +560. Los felinos, siempre competitivos en liguillas, buscan revancha tras caer en la final pasada y mantienen un plantel experimentado que los hace peligrosos contendientes.
El Club América, que en 2025 cerró sin títulos en sus vitrinas tras un dominio reciente, ocupa el tercer peldaño con +600. Las Águilas, con su historia y poderío económico, intentarán recuperar el trono pese a un año en blanco que generó críticas intensas.
Rayados de Monterrey completan el cuarto lugar con +660, mientras que el top 5 lo cierra sorprendentemente Pachuca con +700, gracias a su consistencia y posibles incorporaciones que los convierten en una "caballo negro".
Los que acompañan desde atrás
Destaca que tres de los cuatro grandes quedan fuera del Top 5: Chivas, bajo la dirección de Gabriel Milito, es sexto con +760; Cruz Azul, pese a sus "refuerzos bomba", séptimo con +1000; y Pumas octavo con +1200. Al fondo de la tabla de probabilidades aparecen León, Mazatlán y Puebla, con los momios más altos y menos chances de sorprender en mayo.
Con un formato ajustado, sin Play-In y liguilla directa para los ocho primeros, el Clausura 2026 promete intensidad desde la Jornada 1. ¿Podrá Toluca hacer historia con el tricampeonato, o surgirá un nuevo monarca?
