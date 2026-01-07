La situación de Alan Pulido con Chivas y el futuro ¿en Cruz Azul?

Chivas continúa con su reestructuración de plantilla de cara al Clausura 2026, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, quien ha sido claro en no contar con varios elementos de peso en el vestidor y en la nómina rojiblanca.

Te puede interesar: Conoce la presión! Refuerzo de Rayados ya se lució ante Tigres

Desde hace semanas, Azteca Deportes adelantaba la lista de transferibles del Rebaño Sagrado, que incluía a tres jugadores clave: Alan Mozo, Erick Gutiérrez y Alan Pulido. El lateral derecho ya encontró acomodo en los Tuzos del Pachuca, donde llega en calidad de préstamo con opción a compra definitiva. Por su parte, el mediocampista Erick Gutiérrez está muy cerca de cerrar su regreso a los hidalguenses, equipo donde se formó y brilló antes de su paso por Europa y Chivas.

¿Qué esperar en Liga MX y con Selección en 2026? | El Precopeo del Viernes Botanero

Pulido, un dolor de cabeza para Chivas

El caso que más complicaciones presenta es el de Alan Pulido. El delantero de 34 años, con contrato vigente hasta diciembre de 2026 y uno de los salarios más altos del plantel, no entra en los planes de Milito ni de la dirección deportiva encabezada por Javier Mier.

En las últimas horas, surgió el rumor de un posible interés de Cruz Azul en el tamaulipeco, como refuerzo para el ataque celeste, donde se sumaría a delanteros como Miguel Borja y Gabriel ‘Toro’ Fernández. No obstante, fuentes consultadas por Azteca Deportes desmienten cualquier acercamiento formal entre las directivas de la Máquina y el Rebaño para negociar los servicios del atacante.

Números flojos, actuaciones decepcionantes

La segunda etapa de Pulido en Chivas ha sido decepcionante en comparación con su exitosa primera aventura, donde fue campeón de goleo y pieza clave en títulos. Regresó al club a inicios de 2025 proveniente de la MLS, pero en el año participó en apenas 21 partidos oficiales (Liga MX, Concacaf y Leagues Cup), anotando solo dos goles en el torneo local. Su última diana con la rojiblanca data de febrero de 2025, ante Pachuca, y lleva casi 11 meses sin celebrar.

En el más reciente Apertura 2025, su rol fue aún más reducido: solo seis encuentros disputados, sin goles ni asistencias relevantes. Pulido no viajó a la pretemporada en Isla Navidad y entrena por separado en Verde Valle, mientras la directiva busca desesperadamente una salida.

Te puede interesar: Chivas sacaría este as bajo la manga para competirle a Mohamed y Jardine en el Clausura 2026