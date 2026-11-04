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La APP gratis para ver Tigres vs Cruz Azul este sábado 7 de noviembre desde tu celular

La APP de TV Azteca Deportes será la mejor opción de disfrutar el juego entre los ‘felinos’ y la Máquina Celeste totalmente en vivo y gratis desde cualquier lugar.

Tigres Cruz Azul
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Durísimo choque entre los Tigres de la UANL y la Máquina Celeste de la Cruz Azul desde el 'Volcán', partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. El cuadro capitalino tiene que ir por el triunfo en el 'Volcán' para seguir en la lucha por el liderato general, mientras que, los 'felinos' querrán despedirse de su afición con un triunfo y que mejor que ante el actual monarca del futbol mexicano.

Te puede interesar: La dura frase de Esteban Solari previo a enfrentar a América en CU: ''Sabemos que nos enfrentamos a un rival con historia, con jerarquía y que viene primero de la clasificación''

Este muy atractivo compromiso lo podrás disfrutar por la mejor televisora del país; TV Azteca Deportes y lo mejor es que lo podrás hacer EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS. Este sábado 7 de noviembre tenemos una cita a las 6:50 pm en la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com para sintonizar el duelo entre los 'felinos' y el actual monarca del futbol mexicano desde el Universitario.

  • Partido: Tigres vs Cruz Azul
  • Televisión: Azteca Siete
  • App: TV Azteca Deportes
  • Página: aztecadeportes.com
  • Fecha: 7 de noviembre
  • Hora: 6:50 pm

Dicha app la podrás encontrar gratis tanto en la App Store de Apple como la Playstore de dispositivos Android. Así que ya lo sabes, tenemos una cita este sábado 7 de noviembre en punto de las 6:50 pm para disfutar el encontronazo entre los regiomontanos y la Máquina Celeste.

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