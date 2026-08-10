Chivas finalmente supera al América; este es el demoledor dato del Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente comenzó y, más allá de los puntos obtenidos hasta ahora, la realidad es que Chivas continúa con la esencia mostrada en la temporada pasada en relación al Club América, quien ha sufrido una metamorfósis digna de mencionar.

El cuadro azulcrema ha tenido muchos cambios en los últimos meses desde la llegada de Guillermo Almada en reemplazo de André Jardine. Bajo este contexto, existe un punto del que pocos hablan pero que, claramente, pone al América por debajo de Chivas en este Apertura 2026.

¿En qué apartado Chivas es mejor que el Club América en el Apertura 2026?

Luego de la forma en cómo se movió en este mercado de fichajes, las Chivas del Guadalajara se consagraron, de acuerdo con la plataforma especializada Transfermarkt, como el equipo con la plantilla más cara del futbol mexicano, lo cual lo hace el candidato número 1 al título.

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Esta plataforma considera que Chivas tiene un valor estimado de 107.93 millones de euros, cantidad que supera de forma importante a otras escuadras del futbol mexicano destacando, precisamente, al América, quien ostenta el segundo puesto con un valor de 101.35 millones de euros.

En el tercer lugar de este listado se encuentran los Diablos Rojos del Toluca con un valor en el mercado de poco más de 90 millones de euros, mientras que el siguiente en la lista es Cruz Azul, actual campeón de la Liga BBVA MX cuyo valor de plantilla asciende a 88.73 millones de euros.

¿Por qué Chivas es el equipo más costoso del futbol mexicano?

El incremento en el valor de la plantilla de Chivas no solo se debe al buen nivel de sus jugadores (hecho que aumenta su costo) y al proyecto que han generado en el último año, sino también a la llegada de hombres como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, mismos por los que el Guadalajara pagó poco menos de 10 millones de dólares.