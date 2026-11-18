Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más importantes en la historia reciente de los Pumas de la UNAM, equipo que necesita el triunfo ante Rayados de Monterrey y esperar una serie de resultados para acceder a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El objetivo luce complicado considerando que Pumas ya no depende de sí mismo para acceder a la siguiente ronda de la temporada. Y, aunado a esto, la realidad es que el palmarés más reciente que tiene contra los de la Sultana del Norte no es nada alentador para el equipo del Pedregal.

¿Cuál es el historial reciente entre Pumas y Rayados?

Tal y como se mencionó previamente, a Pumas no le beneficia otro resultado que no sea la victoria ante Rayados en la capital del país. Tristemente para su causa, este marcador se ha repetido muy pocas veces en los últimos años entre ambos cuadros, por lo que Monterrey ya le tiene tomada la medida a su rival.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que, en los últimos 11 partidos, Pumas solamente ha vencido a Rayados de Monterrey en una ocasión. Este marcador se suscitó en la Jornada 7 del Clausura 2026, más precisamente el 22 de febrero del año pasado, cuando los universitarios derrotaron en su casa a La Pandilla por 2-0.

No obstante, quitando este resultado Pumas no sabe lo que es vencer a Rayados en esta cantidad de juegos, mismos en donde Monterrey acumula siete triunfos por tres empates. Por si esto fuera poco, de los últimos cuatro juegos en CU, tres de ellos terminaron en triunfo para los visitantes.

¿Cuándo y a qué hora será el juego entre Pumas y Rayados?

Los Pumas de la UNAM y los Rayados de Monterrey se verán las caras una vez más en la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX para decidir a un invitado más a la Liguilla. El juego se realizará este sábado en el Olímpico Universitario a las 7 de la noche.