La Liga Mexicana del Pacífico está en uno de sus mejores momentos de la temporada 2026 - 2027 dado que estamos a poco más de un mes para que termine la campaña regular, motivo por el cual son miles de personas las que desean conocer más respecto a este torneo.

Será este jueves 26 de noviembre cuando la Liga Mexicana del Pacífico presente una de las jornadas más interesantes y atractivas de esta semana con un total de cinco compromisos que se llevarán a cabo en las últimas horas del día, por lo que aquí conocerás todos los detalles al respecto.

¿A qué hora son los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico hoy?

Entre los juegos que la LMP presentará este día destaca aquel que medirá a los Charros de Jalisco frente a las Águilas de Mexicali, pues medirá a la actual subcampeona de la Liga frente a una escuadra que tuvo una primera vuelta que superó por completo las expectativas.

Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali | 21:30 horas | Youtube LMP.

Naranjeros de Hermosillo vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | Youtube LMP.

Yaquis de Ciudad Obregon vs Venados de Mazatlán | 20:30 horas | Youtube LMP.

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¡LLEGAMOS A MEXICALI!🤠

Siempre será un gusto visitar la frontera mexicalense🔥 pic.twitter.com/LjeKawurzX — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) November 24, 2026

Algodoneros de Guasave vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 horas | Youtube LMP.

Tomateros de Culiacán vs Mayos de Navojoa | 20:30 horas | Youtube LMP.

¿Cuándo inicia la fase definitiva de la Liga Mexicana del Pacífico?

La mejor etapa del año está cada vez más cerca de llegar, pues de acuerdo con el calendario establecido la ronda de playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico comenzará en enero del 2027; es decir, en las próximas semanas, con los mejores ocho equipos clasificados a esta fase.

En estas rondas las series se disputarán a ganar cuatro de siete juegos bajo el formato estándar de 2-3-2. Recuerda que el ganador de la Liga Mexicana del Pacífico representará al país en la próxima Serie del Caribe, a disputarse en febrero del 2027 en el estado de Sonora.