Chivas TROLLEA épicamente y manda contundente mensaje al América tras humillarlo en los clásicos

Las Chivas se encuentran de fiesta y en las redes sociales decidieron trolear al América luego de un fin de semana de sueño en el que lograron ganar tanto el equipo varonil y el femenil siendo visitantes.

Las Chivas subieron una foto en sus redes sociales tras la victoria del equipo varonil y del femenil, en la imagen aparecen los dos equipos celebran un gol con la leyenda “ganaron los mexicanos”.

La victoria llega antes de las fiestas patrias por lo que ciertos aficionados sienten más emotivo el triunfo.

Te puede interesar: Así va la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 8 de la Liga BBVA MX

“La capital es rojiblanca”

El domingo 14 de septiembre, el equipo femenil de Chivas obtuvo su victoria al ganar 2-0 con doblete de Denise Castro. Con el triunfo, el entrenador Antonio Contreras mandó un contundente mensaje en conferencia de prensa a detallar que la capital es rojiblanca.

"¿sabéis qué pasa? Que hace unos meses yo me senté aquí y dije que la capital era rojiblanca. Bueno, pues yo creo que voy a poder decir hoy que la capital es rojiblanca. Ayer lo vimos y hoy también. Lo voy a repetir otra vez, por si alguien no sabe lo que es. La capital es rojiblanca”.

LA CAPITAL ES ROJIBLANCA 🔴⚪ Antonio Contreras D.T. de Chivas femenil festejó la victoria de sus jugadoras en contra del América 🐐 Fin de semana redondo para ambas instituciones tapatías que vinieron a la CDMX y se llevaron los 3 puntos 👌 pic.twitter.com/FrnNeSqGiq — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 14, 2025

Su declaración se volvió viral en las redes sociales y generó felicidad en los aficionados del rebaño y molestia entre los seguidores del América.

Chivas gana los dos Clásicos Nacional por primera vez en la historia

Por primera vez desde la creación de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017, las dos categorías de Chivas, varonil y femenil, lograron ganar el partido ante América.

El equipo varonil ganó 2-1 con goles de Roberto Alvarado y de Armando González; mientras que en la femenil fue con un doblete de Denise Castro.

El conjunto de Chivas varonil logró cortar una racha de ocho años sin poder vencer al América en un partido de torneo regular.