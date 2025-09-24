Chivas vence a Necaxa en el regreso de Fernando Gago a Guadalajara

Amargo regreso para Fernando Gago en Guadalajara. El entrenador argentino volvió al Estadio Akron, ahora, como DT del Necaxa visitando a Chivas en la Jornada 10 del Apertura 2025.

En un partido en el que el estratega fue recibido entre insultos por su pasado en el banquillo del ‘Rebaño Sagrado’, Chivas obtuvo la victoria por marcador de 3-1 con goles de Armando González, Santiago Sandoval y Cristian Samir, el Club Deportivo Guadalajara vio su segundo triunfo ante su gente en la presente campaña.

Para la Fecha 11, Chivas visita a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Por su parte, el cuadro de Aguascalientes se mide al Atlas en el Estadio Jalisco.

Semana de Jornada Doble. Chivas recibe a Necaxa en el Estadio Akron, juego correspondiente la Fecha 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ encara el compromiso en casa luego de haber perdido ante Toluca en su juego pasado.

Por su parte, los ‘Rayos’ llegan de ganarle a Puebla. Comandados por Fernando Gago, el conjunto de Aguascalientes no ha podido conocer la victoria en calidad de visita, por lo que la cancha de Guadalajara luce para ser un territorio complicado.

