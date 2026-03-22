Chivas suma victoria ante Rayados que se perdió el empate de último minuto, con falla increíble desde el manchón penal

El "Gigante de Acero", casa de Rayados de Monterrey tiene esta tarde de sábado 21 de marzo los reflectores, pues recibe al popular y líder del Clausura 2026 de Liga MX a las Chivas de Gabriel Milito. Los rojblancos llegan como el rival a vencer estando en la punta con 27 puntos y con una ofensiva de miedo comandada por la "Hormiga" González, quien acecha el liderato de goleo.

El Rebaño viene de maltratar 5-0 al León y busca dar un golpe de autoridad en territorio regio, que los confirme como un equipo que despliega bien las ideas y sobre todo las ejecuta.

Te podrá interesar: Revelan si el Mundial está en riesgo para Cristano Ronaldo

Por otro lado, Rayados de Monterrey trata de mantener la vertical pues luego de la destitución de Domènec Torrent y la eliminación en Concachampions ante Cruz Azul, Nicolás Sánchez asume la dirección de la "Pandilla". Monterrey llega en la novena posición del certamen una posición que no es la que tendrían que tomar pensando en su apuesta por jugadores en todas las líneas.

Es una prueba de fuego para el orgullo de Monterrey frente a la inercia ganadora de un Guadalajara que quiere asegurar seguir de líders antes del parón por Fecha FIFA en el que México por cierto, enfrentará a Portugal y Bélgica considerando a cinco elementos de los rojiblancos.