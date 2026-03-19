Convocatoria Selección Mexicana: Chivas es la base para enfrentar a Portugal y Bélgica pese a los europeos
La Selección de México ha dado a conocer a sus 26 jugadores convocados para los partido de Portugal y México; Javier Aguirre lleva como base a las Chivas pese a un pelotón de europeos.
La Selección anunció acompañado de una gran expectativa, la Convocatoria Oficial de México, para los partidos ante Portugal y Bélgica a celebrarse el 28 y 31 de marzo, respectivamente, listado en el cual destaca que Chivas, es la base de Javier Aguirre pese a un nutrido e interesante llamado de futbolistas que militan en Europa.
De los 26 seleccionados en los que hay sorpresas y ausencias, destacando la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con Selección Mexicana, sobresale que el cuadro azteca llama a cinco futbolistas de las Chivas que pasan por un gran momento y que tienen al cuadro tapatío en la cima del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Estos son los convocados por Javier Aguirre procedentes de las Chivas para enfrentar a Portugal y Bélgica:
- Raúl Rangel Chivas Portero
- Richard Ledezma Chivas Defensa
- Brian Gutiérrez Chivas Medio
- Roberto Alvarado Chivas Delantero
- Armando González Chivas Delantero
De estos cinco convocados, Raúl Rangel en el arco, podría ser inclusive titular con México enfrentando a Portugal o Bélgica o bien para los dos cotejos de la Fecha FIFA. Ledezma y Gutiérrez van en ascenso y el caso de Brian viene también precedido de un golazo en la goleada ante León con el que inclusive David Medrano reconoció la calidad del elemento de Chivas.
Roberto Alvaro con su movilidad y desequilibrio lo tienen en este llamado especial porque será el de la reinauguración del Estadio Banorte, en tanto que la Hormiga González con sus 9 goles, tal vez fue el primer palomeado por Aguirre en cuanto a jugadores procedentes de Chivas.
Después de Chivas, Toluca tiene el otro número más grande de convocados con tres, los cuales son Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega, futbolistas que también pasan por buen momento y que los respalda su calidad y el bicampeonato con Diablos.
Esta es la convocatoria completa de México para enfrentar a Portugal y Bélgica
Raúl Rangel Chivas Portero
Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero
Carlos Acevedo Santos Portero
Richard Ledezma Chivas Defensa
Jorge Sánchez PAOK Defensa
César Montes Lokomotiv Moscú Defensa
Israel Reyes América Defensa
Johan Vásquez Genoa Defensa
Everardo López Toluca Defensa
Jesús Gallardo Toluca Defensa
Jesús Angulo Tigres Defensa
Denzell García FC Juárez Medio
Erik Lira Cruz Azul Medio
Obed Vargas Atlético de Madrid Medio
Álvaro Fidalgo Real Betis Medio
Orbelín Pineda AEK Atenas Medio
Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio
Érick Sánchez América Medio
Brian Gutiérrez Chivas Medio
Roberto Alvarado Chivas Delantero
Germán Berterame Inter Miami Delantero
Julián Quiñones Al-Qadsiah Delantero
Alexis Vega Toluca Delantero
Guillermo Martínez Pumas Delantero
Raúl Jiménez Fulham Delantero
Armando González Chivas Delantero