Convocatoria Selección Mexicana: Chivas es la base para enfrentar a Portugal y Bélgica pese a los europeos

La Selección anunció acompañado de una gran expectativa, la Convocatoria Oficial de México, para los partidos ante Portugal y Bélgica a celebrarse el 28 y 31 de marzo, respectivamente, listado en el cual destaca que Chivas, es la base de Javier Aguirre pese a un nutrido e interesante llamado de futbolistas que militan en Europa.

De los 26 seleccionados en los que hay sorpresas y ausencias, destacando la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con Selección Mexicana, sobresale que el cuadro azteca llama a cinco futbolistas de las Chivas que pasan por un gran momento y que tienen al cuadro tapatío en la cima del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Estos son los convocados por Javier Aguirre procedentes de las Chivas para enfrentar a Portugal y Bélgica:

Raúl Rangel Chivas Portero

Richard Ledezma Chivas Defensa

Brian Gutiérrez Chivas Medio

Roberto Alvarado Chivas Delantero

Armando González Chivas Delantero

De estos cinco convocados, Raúl Rangel en el arco, podría ser inclusive titular con México enfrentando a Portugal o Bélgica o bien para los dos cotejos de la Fecha FIFA. Ledezma y Gutiérrez van en ascenso y el caso de Brian viene también precedido de un golazo en la goleada ante León con el que inclusive David Medrano reconoció la calidad del elemento de Chivas.

Roberto Alvaro con su movilidad y desequilibrio lo tienen en este llamado especial porque será el de la reinauguración del Estadio Banorte, en tanto que la Hormiga González con sus 9 goles, tal vez fue el primer palomeado por Aguirre en cuanto a jugadores procedentes de Chivas.

Después de Chivas, Toluca tiene el otro número más grande de convocados con tres, los cuales son Everardo López, Jesús Gallardo y Alexis Vega, futbolistas que también pasan por buen momento y que los respalda su calidad y el bicampeonato con Diablos.

|Crédito: Instagram @hormiga_glez

Esta es la convocatoria completa de México para enfrentar a Portugal y Bélgica

Raúl Rangel Chivas Portero

Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero

Carlos Acevedo Santos Portero

Richard Ledezma Chivas Defensa

Jorge Sánchez PAOK Defensa

César Montes Lokomotiv Moscú Defensa

Israel Reyes América Defensa

Johan Vásquez Genoa Defensa

Everardo López Toluca Defensa

Jesús Gallardo Toluca Defensa

Jesús Angulo Tigres Defensa

Denzell García FC Juárez Medio

Erik Lira Cruz Azul Medio

Obed Vargas Atlético de Madrid Medio

Álvaro Fidalgo Real Betis Medio

Orbelín Pineda AEK Atenas Medio

Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio

Érick Sánchez América Medio

Brian Gutiérrez Chivas Medio

Roberto Alvarado Chivas Delantero

Germán Berterame Inter Miami Delantero

Julián Quiñones Al-Qadsiah Delantero

Alexis Vega Toluca Delantero

Guillermo Martínez Pumas Delantero

Raúl Jiménez Fulham Delantero

Armando González Chivas Delantero