¿Corre riesgo el Mundial para Cristiano Ronaldo? Su entrenador en Portugal ha dado detalles reveladores a tres meses de la Copa Mundial de la FIFA

Roberto Martínez, entrenador de Portugal ha roto el silencio que había permanecido sobre la lesión de Cristiano Ronaldo y la gravedad de la misma, lo que le costó no entrar en la convocatoria de su selección para enfrentar a México y Estados Unidos el 28 y 31 de marzo, respectivamente.

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Cristiano Ronaldo se lesionó el 28 de febrero en el partido en el que Al Nassr venció al Al Feiha por 3-1 saliendo al minuto 82', desde entonces ha caminado por un proceso de recuparación que lo llevó de Arabia Saudita a Madrid para someterse a un tratamiento de recuperación que avanza a su paso.

CR7 pese a ello no logró ser convocado para la fecha FIFA de marzo y ahora el terror es que pueda estar listo para la Copa Mundial de la FIFA que inicia en menos de tres meses, cita para la cual parece que sí podrá estar pues la lesión no es grave.

No, no, no, no corre ningún riesgo. (Cristiano Ronaldo)

Roberto Martínez hace respirar al mundo del futbol sobre su noticia sobre Cristiano Ronaldo

"No, no, no, no corre ningún riesgo. (Cristiano Ronaldo)", adelantó el entrenador, palabras que fueron de aliento para la afición en el mundo".

Continúo afirmando que "es una lesión leve, una lesión muscular, y creemos que se recuperará en una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano ha hecho físicamente durante esta temporada demuestra que está en excelente forma, y no hay ningún problema físico", recalcó el timonel que evidentemente no quiso correr ningún riesgo en cuanto a los encuentros en México en contra de México y Estados Unidos.

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