Chivas vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de ida del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, hoy jueves 13 de noviembre; marcador online

Chivas y América protagonizan una edición más del Clásico de México en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil. Durante la instancia de semifinales, la serie se abre en el Estadio Akron, donde el Club Deportivo Guadalajara busca aprovechar la localía para sacar ventaja, pues ante su gente, el 'Rebaño Sagrado' dirigido por Antonio Contreras solo tiene registro de una derrota en la presente campaña. Sin embargo, la escuadra de Coapa comandada por Ángel Villacampa solo tiene una derrota en calidad de visitante en el certamen en curso.

Las Chivas llegan al partido de semifinales luego de haber eliminado a Toluca en los cuartos de final por marcador global de 4-2. Por su parte, el Club América viene de vencer a Rayadas por 6-1 en el global.

