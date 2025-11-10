deportes
Nota

OFICIAL: TV Azteca transmitirá el Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS

A 212 del inicio del Mundial 2026, se da el banderazo de salida rumbo al certamen internacional en México, Estados Unidos y Canadá que podrás ver en TV Azteca

Trofeo de la Copa del Mundo 2026
Getty Images
Las entradas para el Mundial 2026 saldrían a la venta a fines de 2025.
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Compartir

Estamos a 212 días del inicio del Mundial de 2026, mismo que promete grandes emociones siendo la tercera Copa del Mundo que alberga México tras 1970 y 1986, ediciones en las que Brasil y Argentina se coronaron con Pelé y Maradona respectivamente.

Para la Copa del Mundo del año entrante, México comparte sede con Estados Unidos y Canadá, siendo un Mundial diferente al contar con 48 naciones participantes en un certamen en el que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputarán por última vez el torneo más importante a nivel se selecciones con la albiceleste y Portugal.

Con fecha para el 11 de junio, la inauguración del Mundial 2026 se tiene programada para disputarse en la cancha del Estadio Azteca, es decir, la Selección Mexicana abrirá la Copa del Mundo ante un rival por definir el próximo 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo de la competencia en Washington.

TV Azteca transmitirá el Mundial 2026

La espera ha terminado. La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 sigue su marcha y Azteca Deportes te llevará las emociones de otro Mundial en casa. Junto a Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague' y Jorge Campos, Iker Casillas y Jorge Valdano se suman al equipo de FUT Azteca para las transmisiones del Mundial del año entrante, competencia que TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS algunos partidos incluyendo TODOS los juegos de la Selección Mexicana durante la Fase de Grupos y Ronda Eliminatoria.

Para el Mundial 2026, la cancha del Estadio Azteca va a recibir cinco partidos: tres de la Fase de Grupos y dos de Eliminación Directa. Por su parte, el Estadio de Guadalajara va a contar con cuatro juegos de Fase de Grupos, mientras que Monterrey será sede de tres encuentros de Fase de Grupos y uno de Fase Eliminatoria.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

