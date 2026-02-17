Chivas vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Tapatío de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
Chivas y Atlas se enfrentan en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil. Sigue con nosotros el resultado minuto a minuto del Clásico Tapatío Femenil
La Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil continúa este lunes 16 de febrero con el una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas a disputarse en la cancha del Estadio Akron en donde el Guadalajara buscará mantener su hegemonía ante las Rojinegras.
Horario del Chivas vs Atlas de la Liga MX Femenil
El Clásico Tapatío Femenil entre las Chivas y el Atlas que se disputará este lunes 16 de febrero comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.
¿Dónde seguir el minuto a minuto del partido?
