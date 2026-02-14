Trabajó como policía, estuvo 6 meses sin recibir un sueldo y ahora es la estrella de Cruz Azul

Cruz Azul tiene en sus filas a una estrella como lo es Lizbeth Ángeles, a quien le cambió la vida cuando se creó la Liga BBVA MX, pues desde el 2017 está activa en los terrenos de juego. Algo que muy pocos conocen es que la mediocampista ofensiva fue policía federal mientras practicaba futbol, profesión a la que decidió dedicarse, pese a que estuvo 6 meses sin recibir un sueldo.

La jugadora de 35 años tiene una historia poco común, pues comenzó a jugar profesionalmente a los 27 años, luego de que se creó la Liga BBVA MX Femenil, pero antes de ello, en el 2015, representó a México en la Homeless World Cup, mientras combinaba con su trabajo como policía, al igual que el luchador mexicano Pegasso que ahora enfrenta un proceso legal por violencia.

Lizbeth Ángeles trabajó como policía y es jugadora profesional desde que se creó la Liga BBVA MX Femenil.|@lizangeles07

De portar el uniforme de policía al de jugadora

Ángeles se unió a las Tuzas del Pachuca en el Apertura 2017, torneo inaugural de la Liga BBVA MX. En el club hidalguense jugó durante 6 años y tuvo un registro de 208 partidos. La jugadora llegó a 2 finales e incluso en la del Clausura 2022 marcó un gol, pero no pudo consagrarse.

TE PUEDE INTERESAR:



Para el Apertura 2023, la expolicía fichó con Club León, donde jugó 47 partidos oficiales durante los 3 torneos que estuvo con las Esmeraldas. Liz dio el salto grande para el Clausura 2025, cuando llegó a uno de los clubes más importantes del país, Cruz Azul.

La mediocampista es actual jugadora de la Máquina y a sus casi 36 años es una de las grandes jugadoras de la Liga BBVA MX, pues se ubica entre las 20 máximas anotadoras de la historia y es la cuarta futbolista con más duelos disputados, con un total de 258 partidos.

La expolicía se desempeña como mediocampista, pero tiene grandes cualidades para ir hacia el frente gracias a su olfato goleador, cualidad que aporta en todos los equipos por los que ha pasado.