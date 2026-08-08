Chivas vs FC Dallas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 8 de agosto, partido de la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, marcador online

El PayPal Park de San José California se viste de gala para recibir a las Chivas del Guadalajara y al FC Dallas en uno de los partidos más atractivos de la jornada 2 de la Leagues Cup 2026. El Rebaño Sagrado llega con la urgencia de sacar las tres unidades tras su derrota desde los 11 pasos ante Los Angeles Football Club en la primera fecha. Por otro lado, el cuadro de la Major League Soccer llega con mayor margen de error tras su victoria por 2-0 sobre los Gallos Blancos de Querétaro hace unos días.

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